Подборка сочных мемов, которые были сочными и в 2004 году. Ну а чего вы удивляетесь? Хотите чтобы целый народ придумал что-то новенькое за пару месяцев?! Ну уж нет, будем издеваться над тем, что имеем. Ну пицца, там... паста... ещё их безудержное желание складывать пальцы вместе во время разговора.

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2. Главное итальянское оружие 0 Источник:

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4. Удивительно, как эта страна вообще существует? 0 Источник:

5. Витая пара в Италии 0 Источник:

6. Итальянский флот 0 Источник:

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9. Думаете, что только в России поверх плитки укладывают асфальт? 0 Источник:

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12. Учитесь работать у итальянцев 0 Источник:

13. Всегда так делайте 0 Источник:

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15. Вместо эпилога 0 Источник: