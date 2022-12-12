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Mama mia! Стереотипный пост об итальянцах

Mama mia! Стереотипный пост об итальянцах

Автор:
12 декабря 2022 18:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   италия   итальянцы   подборка   стереотипы   
1249
16
Подборка сочных мемов, которые были сочными и в 2004 году. Ну а чего вы удивляетесь? Хотите чтобы целый народ придумал что-то новенькое за пару месяцев?! Ну уж нет, будем издеваться над тем, что имеем. Ну пицца, там... паста... ещё их безудержное желание складывать пальцы вместе во время разговора.
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Метки: Прикол   Юмор   италия   итальянцы   подборка   стереотипы   
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Егор Полчаса назад
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Korolev 16 минут назад
Ссылка coub.com
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32k
ACU900 22 минуты назад
Зато в Италии самая крутая медицина...
Ссылка youtu.be
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Бернгард Кёне

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