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Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!

Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!

Автор:
06 декабря 2022 10:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: гладиатор   интересно   маленький щит   познавательно   факты   фото   щит   
1356
4

Как вы думаете, почему у многих гладиаторов были такие маленькие щиты? Ведь защищаться, принимать и блокировать удары гораздо удобнее большим щитом. А если учесть, что на кону у гладиаторов часто стояла жизнь.

Воины того времени брали с собой в бой именно большие щиты.

Римские легионеры, фракийцы и различные варвары, которые были референсами для большинства видов гладиаторов, носили крупные щиты. Исторических источников, которые объясняют маленькие щиты у гладиаторов, не осталось.

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Римскую черепаху не пробить ни мечами, ни стрелами

А ведь щиты могли не только спасти гладиатору жизнь, но и предотвратить травмы.

Вероятность гибели гладиатора в соревновании составляла 1 к 9. Все найденные останки гладиаторов имели характерные для бойцов травмы. С этими травмами они видимо много лет еще умудрялись выступать на арене.

Мастер спорта по фехтованию и реконструктор Эрик Лоу считает, что причина в том, что гладиаторские бои – это шоу. А в шоу арсенал подбирается не ради эффективности, а потому что – зрелищно!

За большими щитами нелегко разглядеть удар. А если у каждого противника по большому щиту, то со стороны вообще мало, что видно. Особенно издалека.

«Гладиаторское снаряжение было в первую очередь костюмом, а уже потом боевым снаряжением. Вот почему гладиаторский костюм так мало прикрывал тело. Чтобы толпа могла пустить слюну на вид крови. И красивое тело атлета», - пояснил Лоу.

Если один боец, например, мурмиллон, выходил с большим щитом, то против него старались поставить оппонента с маленьким щитом (но, компенсируя, более длинным и мощным оружием).

Гладиаторов с маленькими щитами называли пармуларии. К ним относились гопломахи, имитировавшие греческих гоплитов, некоторые фракийцы и т п. И это были довольно успешные типы гладиаторов, за счет того, что у них было более дальнобойное оружие.

Получается, как в современных компьютерных ролевых играх. Когда ты выбираешь персонажа, ты не можешь поставить все параметры: Силу, Интеллект, Выносливость и т п. на максимум. И у каждого класса - свои ограничения (например, маг не может носить тяжелый доспех). Только это игра, а у гладиаторов на кону стояла жизнь.

Звучит кровожадно. Но таковы были законы того времени.

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Метки: гладиатор   интересно   маленький щит   познавательно   факты   фото   щит   
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11  комментариев
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288
iskra Час назад
Насколько понимаю,большой щит хорош в строю. Он позволяет создать непреодолимый "забор",из за которого можно разить противника. При сражении в одиночку нужна маневренность и быстрые перемещения, поэтому щит должен быть максимально легким и не стеснять движения. Что подтверждается викингами,монголами,африканскими племенами и пр.
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521
Царь 4 минуты назад
Максимус! Максимус! Максимус!
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7
Mountain Fox 8 минут назад
На самом деле гладиаторов убивали достаточно редко, потому как они стоили денег и денег немаленьких. Это не обычный раб, которых как говна за баней, а профессиональный накачанный (дрищам там делать было нечего, даже если они мастера боевых искусств) боец именно на арене - примерно как рестлеры сегодня. Никто же всерьез не думает, что рестлеры прямо по настоящему всей своей тушей обрушиваются с высоты ограждения на распростертого внизу противника. Не смерть, но ранения и кровь - непременный атрибут такого зрелища, поэтому и доспехи не боевые, ведь задача гладиатора не быть для противника неуязвимым и убить его, а наоборот картинно получить и нанести несколько легких ран с кровью, чтобы зрители пришли в экстаз.
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16k
Booka1a Полчаса назад
маленький щит очень эффективен в схватке один на один, его легко подставить под удар меча и рука не устанет постоянно им размахивать.
опытному фехтовальщику достаточно кинжала в левой руке в дополнение к основному оружию в правой, что бы его было практически невозможно зацепить
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38k
turyst 37 минут назад
Ну.. Кулачный щит, и до и после существовал.

Большой щит - тяжелый и неуклюж. Сильно снижает маневренность.
Но даёт защиту.
Поэтому он хорош именно в строю.
Несколько щитов - вот уже и миникрепость.

Одиночный боец, предпочитающий скорость, такой щит не выберет.

К тому-же, у гладиатора на картинке в посте, вся рука, фактически, закрыта.
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1k
Aleks 40 минут назад
Элементарно же, вес, кто будет в бою таскать больший вес, уставать будет быстро и подвижность ограничивает. Пример с римлянами некорректен, там была цель создать непробиваемый заслон, а в гладиаторском бою нужно бегать и драться, чем больше щит, тем меньше будет бегать и медленней драться.
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7k
Роман 43 минуты назад
Дык не только малые щиты были. Гладиаторы по амуниции должны быть в равных условиях. Если гладиатора есть какая та часть амуниции дающая преимущество, в противовес какую то часть амуниции делают его слабостью.

Ну собственно такой бой и делал его зрелищным и добавлял тактики в бою, основанной на своей и амуниции и противника.
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6k
Roman 45 минут назад
Думаю, надо просто попробовать побегать с куском забора за более лёгким противником. Не то что бы это не эффективно, но не каждому дано.
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24k
Serg2001 57 минут назад
Видимо, оттуда и пошла фраза...
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1k
Lexx 2 часа назад
У ретиариев щитов как таковых не было.
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