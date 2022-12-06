Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!

Как вы думаете, почему у многих гладиаторов были такие маленькие щиты? Ведь защищаться, принимать и блокировать удары гораздо удобнее большим щитом. А если учесть, что на кону у гладиаторов часто стояла жизнь.
Воины того времени брали с собой в бой именно большие щиты.
Римские легионеры, фракийцы и различные варвары, которые были референсами для большинства видов гладиаторов, носили крупные щиты. Исторических источников, которые объясняют маленькие щиты у гладиаторов, не осталось.
Римскую черепаху не пробить ни мечами, ни стрелами
А ведь щиты могли не только спасти гладиатору жизнь, но и предотвратить травмы.
Вероятность гибели гладиатора в соревновании составляла 1 к 9. Все найденные останки гладиаторов имели характерные для бойцов травмы. С этими травмами они видимо много лет еще умудрялись выступать на арене.
Мастер спорта по фехтованию и реконструктор Эрик Лоу считает, что причина в том, что гладиаторские бои – это шоу. А в шоу арсенал подбирается не ради эффективности, а потому что – зрелищно!
За большими щитами нелегко разглядеть удар. А если у каждого противника по большому щиту, то со стороны вообще мало, что видно. Особенно издалека.
«Гладиаторское снаряжение было в первую очередь костюмом, а уже потом боевым снаряжением. Вот почему гладиаторский костюм так мало прикрывал тело. Чтобы толпа могла пустить слюну на вид крови. И красивое тело атлета», - пояснил Лоу.
Если один боец, например, мурмиллон, выходил с большим щитом, то против него старались поставить оппонента с маленьким щитом (но, компенсируя, более длинным и мощным оружием).
Гладиаторов с маленькими щитами называли пармуларии. К ним относились гопломахи, имитировавшие греческих гоплитов, некоторые фракийцы и т п. И это были довольно успешные типы гладиаторов, за счет того, что у них было более дальнобойное оружие.
Получается, как в современных компьютерных ролевых играх. Когда ты выбираешь персонажа, ты не можешь поставить все параметры: Силу, Интеллект, Выносливость и т п. на максимум. И у каждого класса - свои ограничения (например, маг не может носить тяжелый доспех). Только это игра, а у гладиаторов на кону стояла жизнь.
Звучит кровожадно. Но таковы были законы того времени.
Источник:
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опытному фехтовальщику достаточно кинжала в левой руке в дополнение к основному оружию в правой, что бы его было практически невозможно зацепить
Большой щит - тяжелый и неуклюж. Сильно снижает маневренность.
Но даёт защиту.
Поэтому он хорош именно в строю.
Несколько щитов - вот уже и миникрепость.
Одиночный боец, предпочитающий скорость, такой щит не выберет.
К тому-же, у гладиатора на картинке в посте, вся рука, фактически, закрыта.
Ну собственно такой бой и делал его зрелищным и добавлял тактики в бою, основанной на своей и амуниции и противника.