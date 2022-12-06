Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!

Римскую черепаху не пробить ни мечами, ни стрелами

А ведь щиты могли не только спасти гладиатору жизнь, но и предотвратить травмы.

Вероятность гибели гладиатора в соревновании составляла 1 к 9. Все найденные останки гладиаторов имели характерные для бойцов травмы. С этими травмами они видимо много лет еще умудрялись выступать на арене.

Мастер спорта по фехтованию и реконструктор Эрик Лоу считает, что причина в том, что гладиаторские бои – это шоу. А в шоу арсенал подбирается не ради эффективности, а потому что – зрелищно!