"Звездный десант". 25 лет со дня премьеры

Нужно громкое имя

Проект родился еще в 1991 году — и тогда и речи не шло об экранизации знаменитой книги, удостоенной премии «Хьюго». Сценарист Эд Ноймайер накатал сценарий «Охота на жуков на Аванпосте-7» про войну человечества с расой членистоногих монстров из космоса.

Продюсер Джон Дэвисон заметил сходство сюжета, предложенного драматургом, с бестселлером Хайнлайна и упросил того переписать текст под персонажей популярного автора, чтобы на афишах стояло его громкое имя.

Ноймайер внял совету, но запустить кино по обновленному сценарию все равно долго не удавалось. Студийные чиновники видели: фильму нужны размашистые спецэффекты, дорогие батальные сцены и большая массовка — и побаивались рисковать бюджетом, который должен был превысить $100 млн. Хотя «Звездный десант» был готов снимать известный хитмейкер Пол Верховен («РобоКоп», «Вспомнить все»).