14 забавных надписей на авто от оригинальных водителей

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Иногда хочется оставить какое-то послание. Автовладельцы нашли способ - они придумывают надписи и делают их прямо на стекле.
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А вы когда-нибудь делали надпись на свою машину?
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Я над вахтою старшой,
Я бурильщик, я тут свой,
Весь процесс бурений скважин,
Чётко для меня отлажен.
Я за палкою стою
И команду подаю,
Пуск насосы, на табло,
Вот давление пошло.
Нагружать, иль подорвать,
Это всё, уж мне решать.
Я с лебёдкою, на ты,
Не нужны нам здесь понты.
Ротор крутит, всё путём,
Ближе к цели мы идём.
Элеватор, верховой,
Над моею головой,
Вот отмашку дал помбур,
Зацепил знать турбобур.
Три помбура у меня,
Словно три богатыря,
Ну а я их полководец,
Ковыряем мы колодец.
А колодец не простой,
После сдачи золотой.
Так бурю, за метром, метры,
Глубже там уж километры.
Сотни скважин за плечами,
Много вахт тёмными ночами.
Я бурильщик бур. бригады,
Нет теплее мне награды,
Если всё путём идёт
И зарплата и проход.
Без бригады, нет меня,
Как бригады, без меня!
Ю. Самсонов (год не известен)