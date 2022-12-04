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Что стало с 2 млн автошин спустя 48 лет в океане? Или провалившийся эксперимент с искусственным рифом Осборн

Что стало с 2 млн автошин спустя 48 лет в океане? Или провалившийся эксперимент с искусственным рифом Осборн

Автор:
04 декабря 2022 11:34
Метки: автошина   дно океана   рифы   
1451
9

Одной из проблем современной автомобильной промышленности является утилизация отработавших свое автомобильных шин


Ну а 50 лет назад вообще не задумывались о переработке и просто их выбрасывали на свалки, которые росли просто невероятно быстро.

Так вот, в 1970-х годах во Флориде решили избавиться от гор покрышек довольно любопытным образом — поместить их на дно океана и создать таким образом искусственные дома для морских обитателей. Ну а что в конечном итоге получилось из этого эксперимента вы и узнаете из данного материала.

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Оригинальная идея и ее реализация

На тот момент предполагалось создать так называемый риф Осборн на дне Атлантического океана недалеко от восточного побережья Флориды. Было принято решение сформировать этот риф примерно в 2 километрах от пляжа г. Форт-Лодердейл в месте, где глубина океана равна примерно 20 метров. И изначально покрыли шинами площадь в 15 гектаров.

До этого на данном месте уже был искусственный риф, правда, из специальных бетонных блоков неправильной формы.


Итоги неудачного эксперимента

Изначально предполагалось, что искусственный риф увеличит численность промысловой рыбы. Но ранее использовавшийся для этих целей бетон стоил денег. А тут пришла «гениальная» мысль сразить сразу двух зайцев одним ударом. И от мусора избавиться, и помочь рыболовству бесплатно.

И вот весной 1974 года проект фирмы Broward Artificial Reef Inc. был одобрен соответствующими органами и началось «засевание» покрышками дна океана.

При этом из шин делали связки и скрепляли их между собой обычной не оцинкованной и ничем не обработанной проволокой. И на первом этапе все шло очень даже хорошо. Морские обитатели стали заселять «риф» и, по оценкам экспертов, спустя 25 лет примерно 10% покрышек стали покрываться кораллами (это отличный показатель на самом деле).

Но в 1990-х годах стало ясно, что затея обернулась полным крахом. Все дело в том, что к тому времени металлические стяжки окончательно разрушились под воздействием морской воды, сильные течения и бушующие шторма стали равномерным слоем распределять покрышки по морскому дну.


В результате едва начавший формироваться риф был разрушен, но, что еще хуже, под разбросанными таким образом покрышками оказался погребен естественный риф, находившийся в небольшом отдалении.

Автомобильные шины оказались слишком легкими и, «елозя» по морскому дну, они не дают формироваться новым кораллам и разрушают старые, а шторма выбрасывают их на побережье.


Пришло время собирать покрышки

Ну что ж, как говорится, есть время разбрасывать «покрышки» — значит нужно найти время их собирать.

Процесс очищения морского дна от покрышек начался в уже далеком 2001 году, когда была поднята первая партия, состоящая из 1600 покрышек. Ну а на текущий момент их поднято чуть меньше полумиллиона штук, и на все это потрачено более шести миллионов американских рублей.

Ну что ж, к сожалению, проект искусственного рифа «Осборн» был далеко не единственным (хоть и крупнейшим), и ни один из них не завершился успехом. Теперь на морском дне, разрушая местную флору и губя фауну, находится не один миллион покрышек, которые нужно извлекать.

Так, по самым скромным подсчетам, только на «рифе Осборн» еще 2/3 покрышек находятся на морском дне и это невзирая на почти 20 лет работы по их извлечению.


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Метки: автошина   дно океана   рифы   
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11  комментариев
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13k
Александр 3 часа назад
ДБ...
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23k
MrGod Полчаса назад
Когда за дело берутся "зелёные" а не научники.
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10k
Vacony Час назад
вроде самое оптимальное это их перетирают в добавляют в смесь для покрытия дороги...
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89k
parallax Час назад
"... и на все это потрачено более шести миллионов американских рублей."

Ничто, на фоне почти 700 млрд. зелёных уходящих ежегодно на вооружение.
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14k
Yorge 2 часа назад
на майдане бы пригодились
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31k
Игорь 2 часа назад
Ой подумаешь какие мелочи - планета ещё сотни (а может и тысячи) лет будет давиться плодами и отходами нашего эгоистичного комфорта.
Нам же главное сейчас пожить, один раз живём и прожить надо так чтоюы оставить после себя как можно больше дерьма!
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46k
Элек Мек 3 часа назад
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46k
Элек Мек 3 часа назад
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6k
klop 3 часа назад
Как под лозунгом борьбы за экологию, ещё хуже навредить той самой экологии. А ведь наверняка кто-то кому-то из госчиновников, дал на лапу что бы его прикрыли и создать завесу благородного дела.
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Настя Кузнецова
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