Что стало с 2 млн автошин спустя 48 лет в океане? Или провалившийся эксперимент с искусственным рифом Осборн

До этого на данном месте уже был искусственный риф, правда, из специальных бетонных блоков неправильной формы.

Итоги неудачного эксперимента

Изначально предполагалось, что искусственный риф увеличит численность промысловой рыбы. Но ранее использовавшийся для этих целей бетон стоил денег. А тут пришла «гениальная» мысль сразить сразу двух зайцев одним ударом. И от мусора избавиться, и помочь рыболовству бесплатно.

И вот весной 1974 года проект фирмы Broward Artificial Reef Inc. был одобрен соответствующими органами и началось «засевание» покрышками дна океана.

При этом из шин делали связки и скрепляли их между собой обычной не оцинкованной и ничем не обработанной проволокой. И на первом этапе все шло очень даже хорошо. Морские обитатели стали заселять «риф» и, по оценкам экспертов, спустя 25 лет примерно 10% покрышек стали покрываться кораллами (это отличный показатель на самом деле).