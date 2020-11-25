Как выглядит рельеф дна мирового океана

Информацию о рельефе дна получают при помощи сонаров, или эхолотов, установленных на кораблях. Со спутников рельеф дна морей и океанов не виден.
Индийский океан
Сонар посылает в глубину звуковой сигнал, который проходит сквозь толщу воды, пока не наткнется на какое-либо препятствие. Звуковая волна отражается от преграды и возвращается наверх, где ее "ловит" приемник сонара. По времени возвращения сигнала можно вычислить расстояние до объекта. Проведя множество измерений в одном месте, топографы получают представление о рельефе дна.
Вашему вниманию приведу великолепные работы - гипсометрические карты дна океанов.
Вашему вниманию приведу великолепные работы - гипсометрические карты дна океанов.
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Метки: дно дно океана карты короткопост рельеф фото
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. Господи, откуда вас настолько безмозглых природа берет. Я понимаю - люди всякие нужны, люди всякие важны. Но как вы, настолько глупые, легковерные, и не умеющие думать и анализировать выжили в "изменчивости, наследственности и естественном отборе"
Вот в Пириже раскопки.
politrussia .com/upload/iblock/2b2/2b239ab7f47b681fd7cbaab5e144ffca.jpg
А потом удивляемся поколению ЕГЭ, которые вот так вот всю информацию из интернета списывают, а не в учебниках читают.
Странно, что ещё фанаты плоской Земли в треде не отметились :)