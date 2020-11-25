Как выглядит рельеф дна мирового океана

Сонар посылает в глубину звуковой сигнал, который проходит сквозь толщу воды, пока не наткнется на какое-либо препятствие. Звуковая волна отражается от преграды и возвращается наверх, где ее "ловит" приемник сонара. По времени возвращения сигнала можно вычислить расстояние до объекта. Проведя множество измерений в одном месте, топографы получают представление о рельефе дна.



Вашему вниманию приведу великолепные работы - гипсометрические карты дна океанов.