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Как выглядит рельеф дна мирового океана

Как выглядит рельеф дна мирового океана (5 фото)

Автор:
25 ноября 2020 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: дно   дно океана   карты   короткопост   рельеф   фото   
13901
5
Информацию о рельефе дна получают при помощи сонаров, или эхолотов, установленных на кораблях. Со спутников рельеф дна морей и океанов не виден.
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Метки: дно   дно океана   карты   короткопост   рельеф   фото   
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53k
Racer777 6 часов назад
Это еще что! Посмотрите ка рельеф Чёрного моря!! Реально - залитый водой карьер!

Это еще что! Посмотрите ка рельеф Чёрного моря!! Реально - залитый водой карьер!
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
Комментарий удален
−4
37k
Андрей 2 часа назад
Наглядно показано, что шельф наш и точка.
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2k
Варяг оглы Чиуауа 4 часа назад
великолепное, наглядное подтверждение теории дрейфа материков...
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146
С миру по нитке Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Земля расширяется а с ним и материки расходятся.
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2k
Lurds С миру по нитке 36 минут назад
гхм... ну как бы материки дрейфуют (расходятся неправильный термин), совершенно по другой причине. Ознакомьтесь хотя бы с основами теории дрейфа литосферных плит.
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2k
Варяг оглы Чиуауа С миру по нитке 13 минут назад
Для дрейфа материков нет необходимости в расширении Земли, Земля не звезда состоящая из газов, соответственно и расширяться ей просто невозможно...
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7k
Prostovopros 4 часа назад
Впечатлительно. Даже очень.
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53k
Racer777 4 часа назад
У озера Байкал тоже интересный профиль.

У озера Байкал тоже интересный профиль.
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3k
Александр Зотов Racer777 2 часа назад
есть гипотеза, что Байкал - это "зародыш" океана или моря далёкого будущего, если разлом будет расширяться
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10k
Artem 5 часов назад
Ссылка coub.com
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638
Вир Норин 5 часов назад
Так, где Атлантида и Гиперборея? Что-то не видать на дне.
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3k
Александр Зотов Вир Норин 2 часа назад
илом затянуло
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8k
Vlad 5 часов назад
однако, раньше умели хорошо копать.
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3k
Бакар 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
sivanov1079 6 часов назад
Хватит издеваться над сторонниками плоской земли. Мало того, что это шар, такиеще и шероховатый, ПОД ОКЕАНАМИ! Если слоны на черепахе просто стоят, а черепаха плывет, КТО ИСЦАРАПАЛ ДНО?
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3k
Александр Зотов sivanov1079 2 часа назад
слон оступился и этим своим...бивнем окарябал))
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18k
BiZ 6 часов назад
все было бы хорошо, если бы не переменная скорость звука..
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7k
Prostovopros BiZ 4 часа назад
Сильно вам мешает?
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53k
Racer777 6 часов назад
Средиземное тоже имеет прикольный профиль...

Средиземное тоже имеет прикольный профиль...
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17k
Алексей 7 часов назад
И при всём при этом!
И при всём при этом!
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10k
Artem Алексей 5 часов назад
Два комочка из пупка планеты...
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846
no_fate 7 часов назад
Это карьеры и разрезы, оставшиеся после выработки полезных ископаемых от недр. Таких полно и на суше, только принято считать что это "природа создала".
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3k
Инсулин4ег no_fate 4 часа назад
Это карьеры и разрезы, оставшиеся после выработки полезных ископаемых от недр. Таких полно и на суше, только принято считать что это "природа создала".
--------------------------------
. Господи, откуда вас настолько безмозглых природа берет. Я понимаю - люди всякие нужны, люди всякие важны. Но как вы, настолько глупые, легковерные, и не умеющие думать и анализировать выжили в "изменчивости, наследственности и естественном отборе"
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9k
net R00T 4 часа назад
Расхерачили всё в пыль (неведомым нам оружием), которая накрыла все города как вариант. Куда лопатой ни копни везде подземные города.
Вот в Пириже раскопки.
Расхерачили всё в пыль (неведомым нам оружием), которая накрыла все города как вариант. Куда лопатой ни копни везде подземные города. Вот в Пириже раскопки.
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2k
Варяг оглы Чиуауа net 4 часа назад
Мозги вам в пыль расхерачили...
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3k
Александр Зотов R00T 2 часа назад
у них был гига пылесос)))) сразу на орбиту закидывали
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650
Сергей R00T 2 часа назад
Как выглядит рельеф дна мирового океана
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5k
Дмитрий 7 часов назад
БЛин)) Жаль что нельзя увеличить и внимательней рассмотреть(
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18k
Владимир Дмитрий 6 часов назад
Я рассматривал. Непосредственно на экране эхолота.
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2k
soar Дмитрий 2 часа назад
в чем проблема взять изображения покрупнее? вот, например, Атлантика
в чем проблема взять изображения покрупнее? вот, например, Атлантика
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2k
soar Дмитрий 2 часа назад
фишки режут размер, пробел сотрите в линке:
politrussia .com/upload/iblock/2b2/2b239ab7f47b681fd7cbaab5e144ffca.jpg
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1k
Brataxe 7 часов назад
Атлантический океан на северном полюсе. Зачет

А потом удивляемся поколению ЕГЭ, которые вот так вот всю информацию из интернета списывают, а не в учебниках читают.
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1k
Дмитрий ! 7 часов назад
Подписи попутал. А так спасибо.
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42k
Михалыч 7 часов назад
По ходу это портрет древних океанокопателей. На хохлов не похожи...

По ходу это портрет древних океанокопателей. На хохлов не похожи...
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4k
Vadim Михалыч 7 часов назад
точно, вылитый кацап максимка в бескозырке
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53k
Racer777 Vadim 6 часов назад
О! Каклосрань!!!
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565
Денис Пантюшев 7 часов назад
Отлично видно, что наша планета расширяется, как шарик с наклеенными картонными материками.
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10k
Денис Денис Пантюшев 7 часов назад
ооо! Свидетели расширяющейся Земли подтянулись :)
Странно, что ещё фанаты плоской Земли в треде не отметились :)
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7k
Prostovopros Денис Пантюшев 4 часа назад
Так на Планету каждый год с сотню тонн метеоритов падает. Должно прижимать и мы поэтому не лопаемся изнутри )).
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146
С миру по нитке Денис Пантюшев 56 минут назад
с наклееным не наклееным а вот планета точно расширяется одна из гипотез.
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