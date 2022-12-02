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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
02 декабря 2022 23:05
Метки: Прикол   Юмор   пятница   
1812
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Метки: Прикол   Юмор   пятница   
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15  комментариев
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1k
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
В омывайку, ага.
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17k
Вася 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Georgyi 9 часов назад
Скажи мне, многословный сомелье, а в карте вин такого нет? В котором вкус дождя и солнца свет, чуть детской радости, немного светлой грусти и юности прошедшей послевкусье? Проникшись, сомелье ответил кротко: -”Таких букетов нет, -возьмите водки!
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17k
Вася 9 часов назад
Ссылка coub.com
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1k
S__D 10 часов назад
Комментарий к фото
Хвостопад.
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1k
S__D 10 часов назад
Комментарий к фото
Тоже не хочу хвастаться, но -
А я уже!
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1k
S__D 10 часов назад
Комментарий к фото
Незнакомый человек, пришедший с литром коньяка, автоматически считается близким родственником.
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20k
ЦСКА 10 часов назад
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JeanLuk 10 часов назад
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1k
S__D 10 часов назад
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1k
S__D 10 часов назад
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А я и не снимал..
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6k
Дмитрий 11 часов назад
Слабовато как то в этот раз.
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