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Бывшая порноактриса Саша Грей натнулась на мем с собой на Фишках

Бывшая порноактриса Саша Грей натнулась на мем с собой на Фишках

Автор:
02 декабря 2022 15:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Fishki.net   Прикол   видео   военкомат   мем   находка   саша грей   фишки   
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Известная в узких и не очень кругах порноактриса Саша Грей была очень удивлена, когда обнаружила свое лицо в фейковой рекламе российского военкомата. Девушка начала искать источник изображения и наткнулась на один из постов с подборками мемов на сайте Fishki.net.
Вот та самая картинка из видео и сам пост. Предлагаю вам добавить в комментарии еще мемы с Сашей, вдруг она почтит своим визитом нас еще раз.

P.S. Речь, конечно же, идёт о приличных вариантах.

Источник:

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Метки: Fishki.net   Прикол   видео   военкомат   мем   находка   саша грей   фишки   
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12  комментариев
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
спасибо саше за рекламу фишек ?
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30k
Кот Баюн 49 секунд назад
натнулась? это как?
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7k
Tim_G Полчаса назад
а чего у нее рот кривой?
криво наткнулась?
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1k
Lexx Час назад
А что не так? Вроде ничего позорного. Или она в недострану собралась?
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9k
Shtoppi Час назад
<<...в фейковой рекламе российского военкомата.>>
Теперь пиндосы новые санкции введу против РФ и против Саши?
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50k
dima423 Час назад
блин я думал она русская))
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Теперь Саша затрахает техподдержку кляузами на Димона.
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5k
sedoisever Час назад
И что она раскудахталась? Это первый раз когда её куда-то пихают?
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Дмитрий

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