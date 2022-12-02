Бывшая порноактриса Саша Грей натнулась на мем с собой на Фишках

Известная в узких и не очень кругах порноактриса Саша Грей была очень удивлена, когда обнаружила свое лицо в фейковой рекламе российского военкомата. Девушка начала искать источник изображения и наткнулась на один из постов с подборками мемов на сайте Fishki.net.

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P.S. Речь, конечно же, идёт о приличных вариантах. Вот та самая картинка из видео и сам пост . Предлагаю вам добавить в комментарии еще мемы с Сашей, вдруг она почтит своим визитом нас еще раз.P.S. Речь, конечно же, идёт о приличных вариантах.