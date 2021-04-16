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Крупное яйцо с сюрпризом

Крупное яйцо с сюрпризом (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 12:23
Метки: видео   находка   прикол   скорлупа   сюрприз   яйцо   
881
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Привычные каждому из нас яйца тоже могут удивить. И речь сейчас вовсе не о наличии в одном яйце двух и более желтков.

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Метки: видео   находка   прикол   скорлупа   сюрприз   яйцо   
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6  комментариев
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2k
Евгений 2 часа назад
Такая противная манера говорить, напомнила мне бабку-училку из школы 80-х!!!
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7k
? ? ? 41 минуту назад
могли бы и продолжить....
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3k
Константин 46 минут назад
Не надо было куриц с Фокусимы покупать )
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16k
Егор 2 часа назад
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
новые ребусы от нашего Кощея?
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