Крупное яйцо с сюрпризом

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Привычные каждому из нас яйца тоже могут удивить. И речь сейчас вовсе не о наличии в одном яйце двух и более желтков.
Мы установили тебе яйцо в яйцо, чтобы ты мог чистить скорлупу пока чистишь скорлупу.
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