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Мои акварельные работы. Часть 9

Мои акварельные работы. Часть 9

Автор:
31 декабря 2022 19:47
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   портреты   рисунки   художник   
216
8

Привет! Не могла я вас оставить без финального поста в этом году) Хочу поблагодарить за теплый прием и мощную поддержку моего творчества. А ещё хочу пожелать вам:

Уюта и тепла.

×
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Смыть с себя все тревоги и груз прошлого года.


Сохранять холодный рассудок в любых ситуациях.


Заботиться о своём здоровье.


Посмотреть все сериалы и фильмы, которые хотели.


И, мой финальный рисунок в 2022, - современная Кар Кызы (татарская Снегурочка). Хочу, чтобы она заморозила все ваши печали и переживания.




Когда я регистрировалась на Фишках, то очень боялась тишины - мне казалось, что вы просто пройдёте мимо и мои рисунки не вызовут никакой реакции. Но каждый раз вы так сильно меня подбадривали и поддерживали, что хотелось делать больше и лучше. Спасибо вам за это от всего моего акварельного сердца.


Хочу, чтобы новый год забрал все старые беды и заботы, и у вас было бы больше времени для близких и хобби. Верьте в себя и не сдавайтесь. Обнимаю и кружу.

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Метки: акварель   портреты   рисунки   художник   
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22  комментария
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9k
ron Час назад
Очень нравятся Ваши работы. В этой подборке - с водой и на обложке блокнота. Другие тоже на уровне, но это просто запали в душу. Спасибо, позитива и новых работ в наступающем году! ))
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5k
Компьютер DELL монитором 15 минут назад
Спасибо Вам за прекрасные работы , которые радуют глаз !
Так же хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом и пожелать всего самого наилучшего в Новом Году и по больше акварельных работ !
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11k
Dmitry 16 минут назад
Приятные работы. И спасибо за пожелания!
Встречно: с наступающим! Счастья, творческих прорывов и неуемной фантазии!
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31k
Юр21 20 минут назад
Красота!
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1k
Геннадий Полчаса назад
По доброму завидую, кисти не беру руки лет 30, в силу жизненных обстоятельств. но всё-же, всё-же, ваши работы прекрасны и я снова купил краски и кисти. Дерзайте дальше, всегда с большим удовольствием смотрю ваши работы! Браво!
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А чо у них с глазами,даунки что ли?
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292
OS 52 минуты назад
Очень милые рисунки, которые на фоне сумасшедшего 2022 выглядят как лучики добра. Успехов вам в 2023!
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439
KE2646 52 минуты назад
Даже не могу представить, какой мразью надо быть, чтобы поставить дизлайк этим работам. Спасибо за возможность прикоснуться к прекрасному, замечательные портреты.
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439
KE2646 Plague_aquarellka Полчаса назад
Спасибо! Вас тоже с праздником!
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KE2646 БамбарбияКиргуду 9 минут назад
Мне её работы нравятся. Её дела с модератором меня не касаются. Даже если это правда.
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22k
sssss3 56 минут назад
1 - Рейчел Вайс
6 - Иванова Светлана андреевна
Ну вольная интерпретация....
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Plague_aquarellka
Любые сообщения (кроме поддержки и хороших слов) читаются исключительно через донаты.
http://t.me/Aquarellnoe1306
2788



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