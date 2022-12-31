Мои акварельные работы. Часть 9

Привет! Не могла я вас оставить без финального поста в этом году) Хочу поблагодарить за теплый прием и мощную поддержку моего творчества. А ещё хочу пожелать вам:
Уюта и тепла.
Смыть с себя все тревоги и груз прошлого года.
Сохранять холодный рассудок в любых ситуациях.
Заботиться о своём здоровье.
Посмотреть все сериалы и фильмы, которые хотели.
И, мой финальный рисунок в 2022, - современная Кар Кызы (татарская Снегурочка). Хочу, чтобы она заморозила все ваши печали и переживания.
Когда я регистрировалась на Фишках, то очень боялась тишины - мне казалось, что вы просто пройдёте мимо и мои рисунки не вызовут никакой реакции. Но каждый раз вы так сильно меня подбадривали и поддерживали, что хотелось делать больше и лучше. Спасибо вам за это от всего моего акварельного сердца.
Хочу, чтобы новый год забрал все старые беды и заботы, и у вас было бы больше времени для близких и хобби. Верьте в себя и не сдавайтесь. Обнимаю и кружу.
- Парень создаёт странные рисунки с собаками, используя ИИ
- Уличные сценки из Манилы от художника-гиперреалиста
- Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе
- Художник дарит незнакомцам в метро их гиперреалистичные портреты
- Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото
Так же хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом и пожелать всего самого наилучшего в Новом Году и по больше акварельных работ !
Встречно: с наступающим! Счастья, творческих прорывов и неуемной фантазии!
6 - Иванова Светлана андреевна
Ну вольная интерпретация....