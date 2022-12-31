Мои акварельные работы. Часть 9

Когда я регистрировалась на Фишках, то очень боялась тишины - мне казалось, что вы просто пройдёте мимо и мои рисунки не вызовут никакой реакции. Но каждый раз вы так сильно меня подбадривали и поддерживали, что хотелось делать больше и лучше. Спасибо вам за это от всего моего акварельного сердца.

Хочу, чтобы новый год забрал все старые беды и заботы, и у вас было бы больше времени для близких и хобби. Верьте в себя и не сдавайтесь. Обнимаю и кружу.