Потрясающие гиперреалистичные портреты

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Когда дело доходит до гиперреализма, удивительно талантливая художница Кит Кинг (Kit King) и её работы могут выступать в роли отличного его примера.
Кинг — багамско-канадская художница, создающая масштабные гиперреалистические работы. Её произведения завораживают и увлекают, заставляя смотрящего погружаться в глубины собственного сознания, чтобы находить там крошечные песчинки себя, из которых в целом и состоят люди.
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«Оба моих родителя были художниками, поэтому искусство — это то, на чём я выросла, оно является фундаментальной частью моей жизни. Это больше похоже на состояние души — способ быть и видеть мир вокруг себя куда шире», — рассказала она.
«Для меня нет ничего, что меня бы вдохновляло. Я чувствую, что само существование — это вдохновение. Меня вдохновляет всё: от физических аспектов жизни, вроде того, как на что-то падает свет, до метафизических аспектов жизни, таких как состояние человека. Часто мне нравится извлекать элементы из материального и нематериального миров, в результате чего я пытаюсь создавать сочетающее их новое пространство.»
«У меня нет недостатка во вдохновении. Это захватывает меня. Каждый день я чувствую прилив вдохновения и желание творить. Я не знаю жизни без этого. Искусство — это жизнь. Или, более того, жизнь — это искусство, а я всего лишь одно крошечное его ответвление.»
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Метки: Гиперреалистичные картины Кит Кинг гиперреализм женский портрет искусство реалистичные рисунки художники
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