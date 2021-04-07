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Потрясающие гиперреалистичные портреты

Потрясающие гиперреалистичные портреты (25 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:16
Сообщество : Искусство
Метки: Гиперреалистичные картины   Кит Кинг   гиперреализм   женский портрет   искусство   реалистичные рисунки   художники   
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Когда дело доходит до гиперреализма, удивительно талантливая художница Кит Кинг (Kit King) и её работы могут выступать в роли отличного его примера.

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Метки: Гиперреалистичные картины   Кит Кинг   гиперреализм   женский портрет   искусство   реалистичные рисунки   художники   
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Snezhinka

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