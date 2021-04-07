Потрясающие гиперреалистичные портреты

«Для меня нет ничего, что меня бы вдохновляло. Я чувствую, что само существование — это вдохновение. Меня вдохновляет всё: от физических аспектов жизни, вроде того, как на что-то падает свет, до метафизических аспектов жизни, таких как состояние человека. Часто мне нравится извлекать элементы из материального и нематериального миров, в результате чего я пытаюсь создавать сочетающее их новое пространство.»