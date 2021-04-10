Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой

Отметим, что в 2018 году один из рисунков Ходейра с изображением мальчика, на создание которого у художника ушло 2 месяца, так сильно удивил интернет-пользователей, что только в Twitter ему удалось собрать более 200 тысяч лайков. Сегодня же, имея 122 тысячи подписчиков в Instagram, более 64 подписчиков в Facebook и еще 17 тысяч в Twitter, мы можем с уверенностью сказать, что он по-прежнему на вершине своей славы.