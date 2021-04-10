Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой

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Невероятно, но художник нарисовал эти потрясающие рисунки, используя лишь шариковые ручки.
В век цифровых технологий многие с трудом могут вспомнить то, как следует правильно держать шариковую ручку, не говоря уже о том, чтобы ею писать. Однако некоторые люди наоборот осваивают ручки, выводя умение ими пользоваться на совершенно новый уровень.
Талантливый 28-летний египетский художник Мостафа Ходейр (Mostafa Khodeir) создаёт невероятно реалистичные портреты, которые легко спутать с фотографиями, используя для этого лишь разноцветные шариковые ручки. Его работы действительно заставляют задуматься, поскольку кажется, что парень обладает не совсем обычными ручками, а такими, которые достались ему от каких-то серьёзных магов и волшебников.
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Ходейру потребовалось много часов практики, чтобы достичь того уровня, на котором он сейчас находится. Вы можете лицезреть его творчество в его соцсетях, где каждое произведение молодого человека так и кричит, что нет пределу совершенства и всегда есть куда развивать свои навыки.
Отметим, что в 2018 году один из рисунков Ходейра с изображением мальчика, на создание которого у художника ушло 2 месяца, так сильно удивил интернет-пользователей, что только в Twitter ему удалось собрать более 200 тысяч лайков. Сегодня же, имея 122 тысячи подписчиков в Instagram, более 64 подписчиков в Facebook и еще 17 тысяч в Twitter, мы можем с уверенностью сказать, что он по-прежнему на вершине своей славы.
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Здесь конечно уровень самый наивысший . Очень круто .