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Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой

Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой (20 фото)

Автор:
10 апреля 2021 08:29
Сообщество : Искусство
Метки: Вот это ДА   Гиперреалистичные картины   гиперреализм   детализация   художники   шариковая ручка   
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20

Невероятно, но художник нарисовал эти потрясающие рисунки, используя лишь шариковые ручки.

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Метки: Вот это ДА   Гиперреалистичные картины   гиперреализм   детализация   художники   шариковая ручка   
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5  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
А смысл? Зачем то, что сфотографировано, перерисовывать затем ручкой? Технику показать? Да, техника на высоте. Но к искусству это никакого отношения не имеет. Можешь хоть убиться, тренируя руку, но Левитаном или Саврасовым не станешь.
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116
Сергей Ковалев Александр 55 минут назад
Ваш пост так же никакого отношения к литературе не имеет.Не быть вам Л. Толстым и тем не менее вы пишете.
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2k
александр Полчаса назад
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36k
Андрей 45 минут назад
Где продаются такие ручки? Тоже так хочу нарисовать.
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
Сам иногда так делаю в свободное от отдыха и работы время .
Здесь конечно уровень самый наивысший . Очень круто .
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