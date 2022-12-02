14 русских пословиц: попробуйте найти их все

Особенно интересной является серия деревенских «лилипутов». В центре повествования – обычная деревенская жизнь, которая так полюбилась художнице с переездом в Тверскую область. Однако у Дины это не просто жанровая живопись, это сказка о людях, на которых обрушились чудеса. Исполинские овощи, курицы размером с динозавров, озеро из пива – не это ли сытая мечта провинциального обывателя?