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14 русских пословиц: попробуйте найти их все

14 русских пословиц: попробуйте найти их все

Автор:
02 декабря 2022 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   загадки   пословицы   творчество   фото   художницв   
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Творчество Дины Ельцевой с новой силой двинулось по интернету, ведь мода на отечественное искусство активно возрождается, а значит, не только классиков, но и современников надо узнавать ближе.

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Дина Ельцева родилась в 1965 году в Московской области. Обучалась в Московской специальной художественной школе при МГАХИ им. Сурикова, затем в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова.

Удивительно, но свой творческий путь Дина начинала как художник-монументалист, а сейчас ее работы известны своими миниатюрными образами. Словно следуя традиции Северного Возрождения, художник создает удивительные композиции со множеством элементов в стиле наивизма.

Картины Ельцевой можно назвать уникальными, ведь автор сочетает в них результаты переосмысления творческого опыта всего искусства. Правда, сама художница больше тяготеет на к народным мотивам и лубочной росписи, которая, как и сюжеты Дины, отличается яркостью и динамичностью, веселыми героями и патовыми ситуациями.

Особенно интересной является серия деревенских «лилипутов». В центре повествования – обычная деревенская жизнь, которая так полюбилась художнице с переездом в Тверскую область. Однако у Дины это не просто жанровая живопись, это сказка о людях, на которых обрушились чудеса. Исполинские овощи, курицы размером с динозавров, озеро из пива – не это ли сытая мечта провинциального обывателя?

Но художник не насмехается, наоборот – она любит этих незамысловатых людей с их недалекими и простыми радостями. Но есть в творчестве Дины и поучительные моменты, например, работа под названием «14 пословиц». Попробуйте отыскать, ведь все они вам хорошо известны.

Копейка рубль бережет, носить воду в решете, наступать на грабли, искать грязь для свиньи, лаяться, как собаки, рубить лес так, что щепки летят – удалось разглядеть эти сюжеты?

На героев картины словно обрушились все русские пословицы разом, это самые близкие нам поговорки и поучения, которые персонажи картины воплощают в жизнь велением художника.


Какие еще из неназванных половиц вам удалось найти? Пишите нам в комментариях !


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Метки: забавно   загадки   пословицы   творчество   фото   художницв   
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13  комментариев
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390
thefanofbeer 2 часа назад
Комментарий к фото
Вижу: копейка рубль бережет, кулик свое болото хвалит, в трех соснах заблудился.
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185
Юрий 20 минут назад
Комментарий к фото
На чужой каравай рот не разевай, Свинья грязь везде найдет
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232
Trudovik37 2 часа назад
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Воду в решете не унесёш
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232
Trudovik37 2 часа назад
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Лес рубят щепки летят
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1
Павел Морозов 2 часа назад
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Собака лает, ветер - носит, работа не волк, в лес не убежит.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
В трех соснах заблудиться
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