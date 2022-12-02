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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
02 декабря 2022 07:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1684
22
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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22  комментария
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1k
Выхухоль (Нагайна) 3 часа назад
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И ещё при устройстве на работу не забудь сказать, что они погодки трёх и четырёх лет и только что пошли в садик. А в планах рожать, сколько получится.
Удачи!
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27k
Ego sum qui sum 15 минут назад
Комментарий к фото
последнее слово как то выбивается
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4k
!ГЕНнадий 39 минут назад
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Да, затягивать не стоит...
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4k
!ГЕНнадий 40 минут назад
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Каждый работник - сертифицирован на свою операцию..
(а, водила мог пока за восьмым съездить)
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4k
!ГЕНнадий 43 минуты назад
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Это - захват в заложники.. Взял штангу, и вынес ею дверь. Сами виноваты...
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2k
Александр 44 минуты назад
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4k
Макс 48 минут назад
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Дежурю хирургом.
Приходит скромный тихий мальчик, этакий ванильный петушок лет 20. Огурец, говорит, застрял. Мне, честно, как-то похер, у кого где что застряло, я и посолиднее предметы извлекал. Да и каждый дома в тишине пусть делает, что хочет. В общем, беру его в смотровой, раскладываю на кресле ногами кверху. Подробности манипуляции опущу, в общем, работаю, он не мешает. Я из интереса спрашиваю, зачем, мол, засунул. Он говорит:
-Я вебкам модель. Мне пообещали 100 долларов за это.
-100 долларов... Блин... Я за сутки меньше получаю.
Поржали.
Спрашиваю:
-Заплатили хоть?
-Нет.
-...Вот [мат]...
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63
Константин 49 минут назад
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Последний довод королей
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63
Константин 51 минуту назад
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Тебе на Рен-ТВ, в редакторы
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15k
Голос Вселенной 2 часа назад
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И штопор из этого набора - главный инструмент...
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63
Константин Голос Вселенной 43 минуты назад
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И, судя по блеску, довольно часто используется в отличие от остальных инструментов
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15k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Вспомнился Ихтиандр ... "Отец, я хочу спать в море...."
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15k
Голос Вселенной 2 часа назад
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...и старательно собираешь его в пакетик, чтобы не оставлять на газоне.
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6k
Roman 3 часа назад
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Вот тоже проблема: если ты не стоишь за две остановки в позе борзой, указывающей на дверь, все дебилы за спиной изведутся и исстрадаются.
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1k
Вольдемар 3 часа назад
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Ну да, обычно же папы сами себе имена выбирают... Там не с отчеством, там с головой напряг)
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63
Константин Вольдемар 52 минуты назад
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Все претензии к деду с бабкой
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509
Nik 3 часа назад
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2k
DarkSkat 3 часа назад
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Когда шаблон есть а интеллект не вывез
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22k
sssss3 3 часа назад
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Бог отмазок!!!
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22k
sssss3 3 часа назад
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Один чувак устроился дворником в соц. сферу.
Даже это пьющее и необразованное и тупое ЧМО охренело, когда его постоянно стали гонять по городу (правда в одном адм районе).
Типа ну здесь всё сделал -какой ты МОЛОДЕЦ!!!, метнись в соседнюю организацию, там работы полно, перенести надо мебель с этажа на этаж, там убрать, там машину разгрузить, там после ремонта отмыть .....и такая хня через день...
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