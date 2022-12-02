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Дэвид Боуи в СССР

Дэвид Боуи в СССР

Автор:
02 декабря 2022 06:44
Метки: СССР   дэвид боуи   железная дорога   игги поп   путешествие   
234
30
В 1970-х Дэвид Боуи дважды посещал СССР.
А дело было так - В 1973 году, после японского тура, Дэвид Боуи проехал через всю Россию на транссибирском экспрессе.
Кто может лучше рассказать об этой поездке кроме самого Боуи? Никто! Поэтому далее публикую письма Боуи, адресованные девушке по имени Шерри Ванилла, которая в то время была его менеджером по связям с общественностью. Письма датированы маем-июнем 1973 года.
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Второй случился вскоре после того, как наш поезд пересек географическую границу между Азией и Европой. Мы все обратили внимание на то, насколько дружелюбный народ живет в Сибири и что люди становятся все более угрюмыми по мере приближения к Москве. В общем, за соседним столиком в вагоне-ресторане сидели четверо русских парней и угрожающе поглядывали в нашу сторону. Я обедал вместе с Джеффри МакКормаком. Обсудив ситуацию, мы решили уйти. Думаю, это был правильный поступок. Когда мы проходили мимо их столика, один из них, глядя на нас, чиркнул себе пальцем по горлу"...

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Метки: СССР   дэвид боуи   железная дорога   игги поп   путешествие   
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4  комментария
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2k
PbIBOK 3 часа назад
Приятно почитать воспоминания Дэвида. Душевные... Как его песни
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Frank Borman 2 часа назад
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6k
klop 2 часа назад
Что-то Боуи и его друганы не отметили, что сам певец вообще не известен советской публики. Как в своё время Шон Коннери подахринел от отсутствии интереса к своей персоне, когда прилител в СССР.
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Едондер пуп 3 часа назад
У того дембеля зубы потому и железные, что он ими бутылки открывает)) Но гостайну, что под каждым столиком в вагоне есть открывалка, - не выдал красноволосому шпиону с бледным лицом, молодец))
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