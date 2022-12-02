Китаянка 12 лет собирала деньги брату на свадьбу

Выкуп за невесту - давняя китайская традиция, согласно которой семья жениха должна преподносить подарки семье невесты в обмен на ее руку. Но она значительно изменилась за последние несколько десятилетий. В 60-х и 70-х нормой были скромные подарки, такие как постельное белье, в 80-х это была бытовая электроника, такая как телевизоры и холодильники, но после экономического бума, начавшегося в 1990-х, ситуация обострилась до такой степени, что выкуп за невесту теперь платят наличными, машинами и домами.

Холостяки из бедных семей имеют настолько низкие шансы найти невесту, что некоторые регионы прибегают к импорту молодых женщин из соседних стран. Но некоторые семьи настолько хотят, чтобы их одинокие мужчины нашли невесту старомодным способом, что родные жертвуют собственными интересами во имя будущей женитьбы своего холостяка. Вот и 33-летняя женщина из провинции Аньхой на востоке Китая - одна из них. По ее словам, она посвятила последние 12 лет своей жизни тому, чтобы у ее брата было достаточно денег для поиска жены. Женщина рассказала, что у нее был небольшой ресторан, специализирующийся на китайских блинах, с ежемесячным оборотом 100 000 юаней (14 000 долларов). Но вместо того, чтобы использовать прибыль за последние 12 лет на себя, она инвестировала в дом площадью 129 квадратных метров и новую машину для своего брата, а потом и вовсе подарила ему свой ресторан.