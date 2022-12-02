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Китаянка 12 лет собирала деньги брату на свадьбу

Китаянка 12 лет собирала деньги брату на свадьбу

Автор:
02 декабря 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Семейное   брат и сестра   деньги на свадьбу   дорогой братишка   истории   личное   любовь и бедность   сестринская помощь   
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Жительница Китая стала сетевой знаменитостью и вызвала ожесточенные споры, заявив, что она провела последние 12 лет своей жизни, пытаясь собрать достаточно денег, чтобы ее брат мог найти себе невесту и создать семью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Семейное   брат и сестра   деньги на свадьбу   дорогой братишка   истории   личное   любовь и бедность   сестринская помощь   
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3  комментария
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70
Елена Саввична 41 минуту назад
Хорошо, что это единичный случай. А то замкнутый круг получается. Женщины не выходят замуж, потому что им нужно работать, чтобы накопить денег на свадьбу брата. А брат с деньгами не может жениться, потому что женщины не выходят замуж пока их братья не женятся.
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4k
Вячеслав 52 минуты назад
Раз уж такая забота а взрослом парне, который сам должен заработать на свадьбу, а потом содержать семью, так пусть копит деньги дальше тогда, чтобы и кормить его жену и будущих детей. А дешевле было бы вообще самой за него замуж пойти.
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Johnny Espoleto Вячеслав 43 минуты назад
Я не сторонник инцеста, но в данном случае согласен с вами.
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