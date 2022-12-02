Китаянка 12 лет собирала деньги брату на свадьбу

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Жительница Китая стала сетевой знаменитостью и вызвала ожесточенные споры, заявив, что она провела последние 12 лет своей жизни, пытаясь собрать достаточно денег, чтобы ее брат мог найти себе невесту и создать семью.
Ни для кого не секрет, что мужчине найти невесту в Китае сложнее, чем в большинстве других стран. Одним из неожиданных последствий пресловутой политики одного ребенка в этой азиатской стране стало гендерное неравенство. На протяжении десятилетий многие пары, особенно в сельских районах, стремились родить мальчика, прибегая к выборочным абортам по признаку пола и даже детоубийству, чтобы убедиться, что их единственный ребенок будет мужского пола. Мужчины были достаточно сильны, чтобы работать, и обычно могли в дальнейшем заботиться о своих престарелых родителях. Однако такое положение вещей привело к серьезному гендерному неравенству в Китае, где на каждую женщину сегодня приходится множество холостяков. Это очень затрудняет поиск невесты для мужчин. Поэтому в некоторых случаях семьи предлагают холостякам финансовую поддержку, чтобы увеличить их шансы найти подходящую невесту.
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Выкуп за невесту - давняя китайская традиция, согласно которой семья жениха должна преподносить подарки семье невесты в обмен на ее руку. Но она значительно изменилась за последние несколько десятилетий. В 60-х и 70-х нормой были скромные подарки, такие как постельное белье, в 80-х это была бытовая электроника, такая как телевизоры и холодильники, но после экономического бума, начавшегося в 1990-х, ситуация обострилась до такой степени, что выкуп за невесту теперь платят наличными, машинами и домами.
Холостяки из бедных семей имеют настолько низкие шансы найти невесту, что некоторые регионы прибегают к импорту молодых женщин из соседних стран. Но некоторые семьи настолько хотят, чтобы их одинокие мужчины нашли невесту старомодным способом, что родные жертвуют собственными интересами во имя будущей женитьбы своего холостяка. Вот и 33-летняя женщина из провинции Аньхой на востоке Китая - одна из них. По ее словам, она посвятила последние 12 лет своей жизни тому, чтобы у ее брата было достаточно денег для поиска жены. Женщина рассказала, что у нее был небольшой ресторан, специализирующийся на китайских блинах, с ежемесячным оборотом 100 000 юаней (14 000 долларов). Но вместо того, чтобы использовать прибыль за последние 12 лет на себя, она инвестировала в дом площадью 129 квадратных метров и новую машину для своего брата, а потом и вовсе подарила ему свой ресторан.
Холостяки из бедных семей имеют настолько низкие шансы найти невесту, что некоторые регионы прибегают к импорту молодых женщин из соседних стран. Но некоторые семьи настолько хотят, чтобы их одинокие мужчины нашли невесту старомодным способом, что родные жертвуют собственными интересами во имя будущей женитьбы своего холостяка. Вот и 33-летняя женщина из провинции Аньхой на востоке Китая - одна из них. По ее словам, она посвятила последние 12 лет своей жизни тому, чтобы у ее брата было достаточно денег для поиска жены. Женщина рассказала, что у нее был небольшой ресторан, специализирующийся на китайских блинах, с ежемесячным оборотом 100 000 юаней (14 000 долларов). Но вместо того, чтобы использовать прибыль за последние 12 лет на себя, она инвестировала в дом площадью 129 квадратных метров и новую машину для своего брата, а потом и вовсе подарила ему свой ресторан.
«Я буду думать о себе после того, как мой брат женится, моя свадьба может подождать, — заявила незамужняя женщина. - Последние четыре года или около того я так экономила, что даже почти не покупала себе новую одежду».
Женщина рассказала, что еще не приобрела для себя дом, повторив, что ее брат был приоритетом, и что у нее будет больше времени, чтобы побеспокоиться о себе после того, как он женится. Однако ее взгляды вызвали бурные дебаты в китайских социальных сетях, при этом подавляющее большинство людей выразили к ней жалость, а некоторые даже обвинили ее в том, что она подает плохой пример.
«Ее брат что, не может работать? Это несправедливо по отношению к бедной сестре!» - прокомментировал один из читателей. «Чем больше она будет дарить брату, тем больше он будет воспринимать ее помощь как должное», - написал второй.
Женщина рассказала, что еще не приобрела для себя дом, повторив, что ее брат был приоритетом, и что у нее будет больше времени, чтобы побеспокоиться о себе после того, как он женится. Однако ее взгляды вызвали бурные дебаты в китайских социальных сетях, при этом подавляющее большинство людей выразили к ней жалость, а некоторые даже обвинили ее в том, что она подает плохой пример.
«Ее брат что, не может работать? Это несправедливо по отношению к бедной сестре!» - прокомментировал один из читателей. «Чем больше она будет дарить брату, тем больше он будет воспринимать ее помощь как должное», - написал второй.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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