Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука

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У каждого из нас бывают минуты грусти, плохого настроения, когда опускаются руки и, кажется, свет в конце туннеля уже не виден. Но если взглянуть на эти снимки, то вера в будущее воскреснет вновь!
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"Одинокому мужчине разрешили усыновить только ребенка с инвалидностью. Он усыновил девочку с синдромом Дауна, от которой отказались больше 20 семей"
"Мой сын всегда присылает мне смс-ку, направляясь домой, и я открываю дверь, чтобы его 17-летний кот и 16-летний пес могли его встретить"
"Клиентка в последний момент отказалась от платья, и я предложила 87-летней бабушке мужа провести в нем фотосессию в ее день рождения. Я уложила ей волосы и сделала макияж, и она была счастлива!"
"В этом году умерла моя дочка. Это ее последняя записка мне. Теперь она всегда будет говорить со мной"
"Я люблю тебя, папа".
"В 2020 году я остался без крыши над головой, попал в психиатрическую клинику, потом подхватил ковид. Сегодня первая ночь, которую я проведу в своем доме на своей кровати, которую собрал сам"
"Сегодня два года без наркотиков и алкоголя! Я думала, этот день никогда не настанет, и теперь у меня есть повод улыбаться!"
Франция подарила гражданство всем мигрантам, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса, - в знак благодарности
"Восемь лет без героина и одна неделя без сигарет (очень трудно!) Оставлю это фото на память"
"Мы с коллегами увидели, что у нас одинаковые куртки. Мы состегнули их вместе, и теперь у нас одна куртка на троих"
"Мой муж умер две недели назад. Мы были женаты 24 года. Сегодня в гараже я нашла записку, прикрытую листом бум
"Люблю тебя, милая".
"Наша кошка родила котят через 2 дня после того, как я родила дочку. Этот котенок все время прибегает туда, где спит малышка, и укладывается рядом с ней. Кажется, они будут хорошими друзьями"
У Джейми ДЦП, и он не может заниматься спортом. Но команда, которой он помогал в качестве волонтера, подарила ему кольцо члена команды
Учитель химии на пенсии Мартин Селлнер 20 лет вышивал крестиком периодическую таблицу элементов. Наконец его труд завершен!
"Моя дочь не ела нормально несколько недель из-за тяжелой химиотерапии. И вот наконец она вернулась домой из госпиталя и ест спагетти!"
"Однажды мы накормили белку, забежавшую на наш задний двор. Теперь Фрэнки каждый день ждет свою порцию"
"Зимой я каждый день ездил на работу на велосипеде и постоянно мерз. Моя коллега заметила это и связала мне шапочку и шарф"
"Турецкая фабрика начала производство черепицы необычной формы, в которой могут устраивать гнезда птицы
"Один из друзей сына по команде не получил ни одной медали, и сын предложил ему свою. "Это за то, что ты мой лучший друг", - сказал он"
Школьники младших классов собрали больше $7000 на машину для уборщика, который добирался до школы каждый день по 4 часа на трех автобусах
"Десять лет против рака: я была пациентом, а теперь - помощник врача в той же клинике, где меня вылечили!"
"Мой папа насыпал дорожку из соли от моей машины до двери офиса, чтобы я, его 38-летняя дочь, не поскользнулась"
"Каждый день кот ждет у комнаты сыновей, пока те проснутся. Не из-за еды - у него есть еда, просто он хочет их видеть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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