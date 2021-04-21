Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука

У каждого из нас бывают минуты грусти, плохого настроения, когда опускаются руки и, кажется, свет в конце туннеля уже не виден. Но если взглянуть на эти снимки, то вера в будущее воскреснет вновь!

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"Мне не с кем сегодня праздновать, но я уже 7 лет живу без героина. Ура мне!" 0 Источник:

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"Одинокому мужчине разрешили усыновить только ребенка с инвалидностью. Он усыновил девочку с синдромом Дауна, от которой отказались больше 20 семей" 0 Источник:

"Мой сын всегда присылает мне смс-ку, направляясь домой, и я открываю дверь, чтобы его 17-летний кот и 16-летний пес могли его встретить" 0 Источник:

"Клиентка в последний момент отказалась от платья, и я предложила 87-летней бабушке мужа провести в нем фотосессию в ее день рождения. Я уложила ей волосы и сделала макияж, и она была счастлива!" 0 Источник:

"Первое селфи, которое сделал мой дед новым телефоном" 0 Источник:

"В этом году умерла моя дочка. Это ее последняя записка мне. Теперь она всегда будет говорить со мной" 0 Источник: "Я люблю тебя, папа".

"В 2020 году я остался без крыши над головой, попал в психиатрическую клинику, потом подхватил ковид. Сегодня первая ночь, которую я проведу в своем доме на своей кровати, которую собрал сам" 0 Источник:

"Сегодня два года без наркотиков и алкоголя! Я думала, этот день никогда не настанет, и теперь у меня есть повод улыбаться!" 0 Источник:

Франция подарила гражданство всем мигрантам, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса, - в знак благодарности 0 Источник:

"Восемь лет без героина и одна неделя без сигарет (очень трудно!) Оставлю это фото на память" 0 Источник:

Спасение игрушки 0 Источник:

"Мы с коллегами увидели, что у нас одинаковые куртки. Мы состегнули их вместе, и теперь у нас одна куртка на троих" 0 Источник:

"Мой муж умер две недели назад. Мы были женаты 24 года. Сегодня в гараже я нашла записку, прикрытую листом бум 0 Источник: "Люблю тебя, милая".

"Наша кошка родила котят через 2 дня после того, как я родила дочку. Этот котенок все время прибегает туда, где спит малышка, и укладывается рядом с ней. Кажется, они будут хорошими друзьями" 0 Источник:

У Джейми ДЦП, и он не может заниматься спортом. Но команда, которой он помогал в качестве волонтера, подарила ему кольцо члена команды 0 Источник:

Учитель химии на пенсии Мартин Селлнер 20 лет вышивал крестиком периодическую таблицу элементов. Наконец его труд завершен! 0 Источник:

"Мы с моим лучшем другом счастливы" 0 Источник:

"Мой папа впервые увидел своего первого внука" 0 Источник:

"Моя дочь не ела нормально несколько недель из-за тяжелой химиотерапии. И вот наконец она вернулась домой из госпиталя и ест спагетти!" 0 Источник:

"Однажды мы накормили белку, забежавшую на наш задний двор. Теперь Фрэнки каждый день ждет свою порцию" 0 Источник:

"Сегодня утром я выгуливал собаку, и этот малыш прилетел поздороваться со мной" 0 Источник:

"Мы два года общались на расстоянии - и вот наконец-то встретились!" 0 Источник:

"Моя прабабушка, которой исполнилось 103 года, смеется вместе с моей 2-месячной дочкой" 0 Источник:

"Мы вместе стали мамами!" 0 Источник:

"Зимой я каждый день ездил на работу на велосипеде и постоянно мерз. Моя коллега заметила это и связала мне шапочку и шарф" 0 Источник:

"Турецкая фабрика начала производство черепицы необычной формы, в которой могут устраивать гнезда птицы 0 Источник:

"Один из друзей сына по команде не получил ни одной медали, и сын предложил ему свою. "Это за то, что ты мой лучший друг", - сказал он" 0 Источник:

Школьники младших классов собрали больше $7000 на машину для уборщика, который добирался до школы каждый день по 4 часа на трех автобусах 0 Источник:

"Сбросил за год 90 килограммов: придерживался диеты и проходил по 5 километров в день" 0 Источник:

"Десять лет против рака: я была пациентом, а теперь - помощник врача в той же клинике, где меня вылечили!" 0 Источник:

"Мой папа насыпал дорожку из соли от моей машины до двери офиса, чтобы я, его 38-летняя дочь, не поскользнулась" 0 Источник:

"Моя крыса получила макаронину и счастлива!" 0 Источник:

"Каждый день кот ждет у комнаты сыновей, пока те проснутся. Не из-за еды - у него есть еда, просто он хочет их видеть" 0 Источник:

"Вот кто решил сег" 0 Источник: