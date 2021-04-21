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Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука

Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука (36 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мечты сбываются   доброта   исполнение желаний   истории   личное   любовь   мило   успех   
2898
36
У каждого из нас бывают минуты грусти, плохого настроения, когда опускаются руки и, кажется, свет в конце туннеля уже не виден. Но если взглянуть на эти снимки, то вера в будущее воскреснет вновь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мечты сбываются   доброта   исполнение желаний   истории   личное   любовь   мило   успех   
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5  комментариев
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43k
zloykoyot Час назад
Вот это действительно редкость - одинаковая спецодежда у строителей

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5k
sivanov1079 9 минут назад
Периодическую таблицу химических элементов им. Д.И. Менделеева. Так правильно
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16k
Злобный Члегр 10 минут назад
Комментарий к фото
И давно это у него?
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16k
Злобный Члегр 13 минут назад
Комментарий к фото
Что-то я опасаюсь за жизнь этой девочки...
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16k
Злобный Члегр 14 минут назад
Комментарий к фото
Я без него 60 лет живу. Мне тоже ура?
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