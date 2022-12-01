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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
01 декабря 2022 12:12
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2169
22
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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52  комментария
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50k
dima423 4 часа назад
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требуется пояснение)
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jonnyD 10 минут назад
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40k
jonnyD 17 минут назад
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А вот Белоснежка рассказывала про другое ...
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28
crocodile172 Полчаса назад
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Что-то в последнее время столько картинок про здоровье 30-ти летних. Интересно, к чему это все?
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105
Jangalop 39 минут назад
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Это что такое он удаляет на вершине карьеры? проект Windows, работая в MicroSoft или сразу весь интернет ))
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Голос Вселенной 43 минуты назад
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Суп грибной. А грибы бывают разные, один тебя накормит, другой - кино покажет...
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SerGProS 3 часа назад
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- Начальник спрашивает: почему в графе стрессоустойчивость поставили прочерк?
- А вы что, орать на меня собрались?
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23k
Serg2001 3 часа назад
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Извините за каламбур, но бесплатный волк бывает только в мышеловке...)
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23k
Serg2001 3 часа назад
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Жизненно. Давно замечено, что твои знания, уникальные навыки, универсальность даёт только одно право - бесплатно дополнительно поработать за тех, кто все эти качества тщательно скрывает...)
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23k
Serg2001 3 часа назад
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23k
Serg2001 3 часа назад
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Зря радовались. Титаник затонул на глубине почти 4 км. А лобстеры живут на 20 метрах. Они, наверное, до сих пор до мелководья плывут... )
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4k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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За Ёлку из леса - штраф. А за Волка?...
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Jangalop !ГЕНнадий Полчаса назад
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А за волка бочком ответишь
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Jangalop Полчаса назад
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или Волк выйдет тебе боком
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4k
!ГЕНнадий 3 часа назад
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Не помню фильм, Трудный ребёнок, чтоль?...
-Сын, держи доллар, учись пользоваться деньгами.
-Интересно, как можно пользоваться одним долларом?...
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23k
Serg2001 3 часа назад
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Стрессоустойчивость и терпение это если ты смог прокрутить эксель до последней строки.
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23k
Serg2001 3 часа назад
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Так это медицинский факт!...)
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50k
dima423 4 часа назад
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Ким корейское имя, еплан))
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dima423 4 часа назад
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я и в 8 так не думал, и в 43 так не думаю))
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16k
Александр 4 часа назад
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−2
Николай 4 часа назад
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мужчина: купи картохи, курицу и сделай мне катоху с курицей в духовке.
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Николай 4 часа назад
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Вот я и дожил до момента, когда уже скулят по экселю, про ворд и аксепт уже молчу
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Николай 4 часа назад
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