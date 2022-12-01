Чёрный принц и простая учительница: показательная история настоящей любви

Девушка с экзотической внешностью на этом фото – Бамба Миллер. Сочетание определенно режет слух, ведь Бамба – имя африканское, а фамилия у его обладательницы типичная немецкая.

Так и есть: состоятельному и женатому немецкому банкиру довелось влюбиться в рабыню из Эфиопии. И плодом любви стала она. Странно, но черную кожу, как в подавляющем большинстве случаев, она от мамы не унаследовала. Поэтому очаровательного младенца так и назвали – Бамба, что переводится как «розовая».