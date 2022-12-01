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Чёрный принц и простая учительница: показательная история настоящей любви

Чёрный принц и простая учительница: показательная история настоящей любви

Автор:
01 декабря 2022 10:23
Сообщество : Истории
Метки: Бамба Миллер   Махараджа Дулип Сингх   англичане   империя   интересно   история   любовь   принц   простолюдинка   сикх   
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Споры касаемо существования настоящей любви ведутся с той поры, как люди научились идентифицировать это чувство. Как и о социальном неравенстве, мешающем её реализации. Дескать, ищи ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. И в этом есть логика. Но бывают и редкие показательные исключения.

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Девушка с экзотической внешностью на этом фото – Бамба Миллер. Сочетание определенно режет слух, ведь Бамба – имя африканское, а фамилия у его обладательницы типичная немецкая.

Так и есть: состоятельному и женатому немецкому банкиру довелось влюбиться в рабыню из Эфиопии. И плодом любви стала она. Странно, но черную кожу, как в подавляющем большинстве случаев, она от мамы не унаследовала. Поэтому очаровательного младенца так и назвали – Бамба, что переводится как «розовая».

События разворачивались в Каире: там отец оставил подросшую побочную дочь, предварительно заплатив местным христианским миссионерам, чтобы те позаботились об образовании.

Та проявила живой ум, отучилась и стала работать учительницей, став единственной христианкой не европейского происхождения в рядах миссии.

И вышло так, что в эти края по воле случая прибыл Махараджа Дулип Сингх (1838 – 1893 гг.) – последний махараджа империи сикхов.  Когда мальчику было всего 5 лет, его отец скончался, и функции регента при малолетнем правителе исполняла мать – Махарани Джинд Каур – женщина очень волевая, деятельная и энергичная. После войны с англичанами  ей не удалось наладить с победителями отношение. И женщину изгнали. Свергнутого 10-летнего принца забрали англичане и дали ему европейское образование.

Юноша вел беззаботную жизнь богатого аристократа: назначенное содержание позволяло. Бывал у самой королевы Виктории, жил по очереди в разных замках, увлекался фотографией. Словом, вел жизнь эдакого колбочкового растения: любая прихоть, лишь бы не вспомнил о притязаниях на трон и правах на земли сикхов.

На определенной стадии ему даже позволили забрать мать, которые провела жизнь в бедности в Непале. Женщина хорошо промыла изнеженному отпрыску мозг, поскольку люто ненавидела англичан. И мировоззрение принца несколько поменялось: он страстно возжелал вернуться на родину.

Но желания были только теоретические. Идти отвоевывать свое было не с чем. А письма королеве эффекта, понятно, не возымели. И проезжая через Каир, Дулип Сингх пожаловался миссионерам: королева велит жениться, да на своей, на индийской аристократке. Как минимум – принцессе, чтобы ровня была. Но они такие рафинированные, избалованные и капризные, что даже смотреть в ту сторону не хочется.

Он хотел вариант лайт, так сказать: и с соблюдением основных требований, и чтобы дева восточных кровей, христианской веры, но без особых загонов. И она есть у нас, вот, Бамба. Махараджа некоторое время присматривался к кандидатке. А потом предложил руку и сердце. Через посредников, поскольку девушка говорила только на арабском. Нет, Бамба не бросилась на шею принцу со счастливым воплем. Она колебалась, советовалась с отцом и наставниками. Те предпочли отстраниться и предоставить решать самой невесте. Чтобы не отвечать потом, ежели чего. Но в итоге она ответила согласием.

Удивительно, но такой спонтанный брак оказался счастливым. У супругов родилось 4 сына и 3 дочери. Правда, потомки махараджи не оставили детей, и королевская династия прервалась. Но по-человечески они были вполне счастливы. Когда жизнь Бамбы унес тиф, принц горевал два года. А потом вступил в новый брак, в котором родилось еще два сына. Что примечательно, женой стала обычная служанка.

Так что пресловутое «замуж за принца» вполне себе реально. Причем в случае с Бамбой она совершенно не мечтала о таких жизненных пердимоноклях, а была довольна своей простой жизнью.

А вы верите, что отношения и даже брак могут быть счастливыми и гармоничными, несмотря на статусную и материальную пропасть между партнерами или супругами?

Источник:

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Метки: Бамба Миллер   Махараджа Дулип Сингх   англичане   империя   интересно   история   любовь   принц   простолюдинка   сикх   
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2  комментария
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КолдурасЪ Час назад
Это исключение из правила,лишь подтверждающая что чернильницы плохо заканчивают!
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53
Константин 20 минут назад
Ошибка выжившего...
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