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Как джаз из "Ну, погоди!" звучит сейчас, в 21 веке

Как джаз из "Ну, погоди!" звучит сейчас, в 21 веке

Автор:
30 ноября 2022 14:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   интересное   история   мультфильмы   советские мультфильмы   
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Эта мелодия стала такой популярной, что уже давно живёт своей собственной жизнью. И до сих пор звучат со сцены.

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Метки: Музыка   Прошлое   интересное   история   мультфильмы   советские мультфильмы   
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8  комментариев
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12k
Kostick Час назад
про наши мульты и буржуйскую музыку, карлсона помните, когда он с малышом гонял филле и рулле?) не гладков эту музыку написал, оказывается)
Ссылка www.youtube.com
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13k
sonic24a 48 минут назад
Возможно Пересом Прадо, а возможно кто-то у наших написал. Ролик с Анастасией Ивановой не понятен. Чего она ходит с партией 4го тромбона?
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357
Михаил Час назад
Не менее популярный проигрыш из ну погоди
Ссылка www.youtube.com

Недавно снова засветился
Ссылка www.youtube.com
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357
Михаил Час назад
Оригинал конечно не 10 выпуск ну погоди, а Popcorn - Electric Coconut (1973)
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