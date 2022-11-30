Как джаз из "Ну, погоди!" звучит сейчас, в 21 веке

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Эта мелодия стала такой популярной, что уже давно живёт своей собственной жизнью. И до сих пор звучат со сцены.
Эта зажигательная композиция сопровождает одну из сцен в третьей серии - Волк гоняется за Зайцем на гоночной машине.
Композицию "Скороходы" написал тромбонист Константин Бахолдин. Версия для мультфильма была записана в 1970 году Концертным эстрадным оркестром Всесоюзного радио и телевидения под управлением Вадима Людвиковского.
За основу риффа возможно была взята пьеса "Leo's Special", которая была записана в 1957 году "королём мамбо", известным кубинским руководителем оркестра Пересом Прадо.
Через много лет мелодия прозвучала в программе "Большой джаз" в исполнении Анастасии Ивановой в сопровождении Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.
Оркестр Востокова до сих пор с радостью исполняет эту вещь на концертах. И если бы не "Ну, погоди" и ностальгия, то вряд ли бы кто-то сейчас стал делать новую аранжировку и брать ретро-номер в актуальный репертуар.
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