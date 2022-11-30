Как джаз из "Ну, погоди!" звучит сейчас, в 21 веке

Оркестр Востокова до сих пор с радостью исполняет эту вещь на концертах. И если бы не "Ну, погоди" и ностальгия, то вряд ли бы кто-то сейчас стал делать новую аранжировку и брать ретро-номер в актуальный репертуар.

2022-11-30T14:30:58+03:00