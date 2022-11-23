Как люди себе представляли наше время 120 лет назад

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Есть мнение, что научная фантастика формирует реальность. То есть писатели излагают запросы общества, а учёные читают и выполняют.
Во Франции с 1899 по 1910 годы выходили серии картинок "В 2000 году". Конечно, все детали художникам предсказать не удалось, но все тренды - вот они.
2000 год звучит условно, то есть как "относительно недалёкое будущее".
2000 год звучит условно, то есть как "относительно недалёкое будущее".
Вот интересный сюжет последних лет: борьба с вирусами. Вы помните, что до ковида были ещё птичий и свиной грипп, обезьянья оспа. Эпидемиолог делает прививку похоже самому микробу, но почему бы не простить это допущение?
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3D-печать одежды? Да. Еда из химии? К сожалению и это тоже. Оцифровка материалов, которую потом передают по проводам? Легко.
Видеосвязь
Во многих книжках Стругацких можно увидеть этот способ связи. А теперь совещания в зуме или видеосозвоны с родственниками в мессенджерах - это обычное дело практически для каждого человека.
Во многих книжках Стругацких можно увидеть этот способ связи. А теперь совещания в зуме или видеосозвоны с родственниками в мессенджерах - это обычное дело практически для каждого человека.
Ко многим бытовым приборам всегда был приставлен отдельный оператор. Даже робот-пылесос (у вас есть это гениальное изобретение, кстати?) тащит за собой горничная.
А вот средства передвижения очень даже похожими получились. Правда дома на колёсах сейчас меньше (и в них, конечно же, нет печных труб). Ну а скоростные поезда на электротяге тоже всем знакомы.
Вместо самоходных роликов есть электросамокаты. Но основной принцип индивидуального передвижения (особенно его травматичность) художники вполне себе предсказали.
А вот от некоторых предвидений даже мурашки по коже. Например, мирный атом, который отапливает помещения. Радий в камин сегодня никто не бросает, но ведь это картинка 1910 года, Мария Кюри только-только смогла получить чистый радий. А до первой промышленной АЭС ещё почти 50 лет.
Осталось дождаться доставки интернет-заказов по воздуху. Эти технологии уже тестируются и доставку совсем скоро будут осуществлять квадрокоптеры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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