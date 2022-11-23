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Как люди себе представляли наше время 120 лет назад

Как люди себе представляли наше время 120 лет назад

Автор:
23 ноября 2022 15:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   картинки   рисунки   художники   
1425
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Есть мнение, что научная фантастика формирует реальность. То есть писатели излагают запросы общества, а учёные читают и выполняют.
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   картинки   рисунки   художники   
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6  комментариев
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ChePaev 49 минут назад
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sedoisever 43 минуты назад
Что не сбылось-то? Дельтапланов нет? Или нужно было именно гнёзда грабить?
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