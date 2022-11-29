«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы

День выглядит так:

"— Вечером затопили, спать легли. Утром просыпаемся где-то в шесть, слышишь, трещит лёд в чайнике. Хочешь полежать, думаешь, блин, сейчас чайник лопнет, надо вставать затопить. И встаёшь, топишь печку. Через минут 15 тепло, и всё. Я бы ещё до семи поспал, если бы это не чай. Проснулся, встал, умылся, то да сё, чай попил. Идёшь сперва-наперво оленей проверять. Вот это день начинается так. А в тундре волков много, они не предупреждают никогда. Я иду там, то да сё. Вижу, вроде бы стадо стоит нормально. Подходишь, а там уже разодранные олени лежат. А если их много вот этих волков, могут стадо угнать нахрен… Волк, когда оленя, ну, почти в тайге он всю съедает, но бывает и, когда он этот, не голодный, а просто давит. Тогда всё равно не едим, потому что мясо вкус пропадает, ну, не вкус мяса становится, а как бумага. Шкуру, ничего не забираем… В этом году снег хороший был. Бураном догонял. Пять у меня съели, сволочи. Да, а в прошлом году на буране невозможно было ехать."

Сразу после подъёма нужно провести стендап проверить стадо. Оно может сдвинуться с места, тогда его нужно собрать или перегнать. Может возникнуть какая-то угроза, например, волки могут задрать оленя — тогда нужно выследить этого волка и убить, иначе он будет возвращаться снова и снова за едой. Что хуже, если речь про зиму и метель, то волка выследить не выйдет, и нужно буквально стоять в стаде и охранять его, иначе есть шансы недосчитаться ещё десятка оленей.

"— Поближе к посёлку не делают они логово. Они откуда-то прибегают… Если снег хороший, мягкий, то если он съел оленя и след уходит куда-то. Вот по следу едешь, едешь, пока не увидишь. А если снег твёрдый, его не видно. Приходится оленей уже караулить ходить, пока они сами вот эти опять не придут. Ну, они долго себя ждать не заставляют, когда нашли стадо, всё. В хорошую погоду они не подходят к стаду. Если почувствовали, что это вы рядом ходите, в хорошую погоду даже не посмотрят на оленя. А кода пурга начнётся или темно становится, тогда только нападают… Когда отёл вообще трудно, ну так, не трудно. Весь день, всю ночь, весь день надо караулить, чтобы песцы вот это… Вот песец сейчас его никто не убивает, их развелось вообще много. Они вообще любят вот этот молодняк. От них охраняем. Прямо надо стоять и охранять. Они же вообще ничего не боятся, вот эти песцы как собаки. Пастух поехал чай попить, всё, опять собрались. Ну, песцов не боятся олени, они молодняк только едят вот эти песцы, от матери отбирают. Если их много песцов, со всех сторон приходят. Пока за одним погнался, а телёнка забрали другие. Росомаха есть ещё опасное животное."

Могут быть какие-то текущие проблемы внутри стада, их нужно порешать, но эти две угрозы основные. Мы поехали к стаду, я посмотрел, как он проверяет. Считать оленей нельзя, это грех. Считает только советский ветеринар, но оленеводу результат не говорит. Соответственно, нужно постараться узнать всех оленей в лицо. Есть определённые «опорные» олени, которые чаще других кормятся на краю стада: сначала нужно найти их, понять, что с ними всё в порядке. Потом посмотреть, нет ли дальше них следов каких-то ушедших за периметр оленей.