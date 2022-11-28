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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
28 ноября 2022 22:29
Метки: история   ретро   фото   
323
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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Patmaz 3 часа назад
Иду по асфальту я в лыжи обутый,
Иль лыжи не едут, иль я ипанутый...
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