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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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8.
Останки дирижабля Р-101 после крушения во время своего первого заграничного рейса. Аллон, Франция, 1930 год
На момент постройки британский Р-101 был самым большим дирижаблем в мире. Из 54 пассажиров и экипажа в живых осталось только 6 человек.
11.
Сверхсекретная операция ЦРУ и Пентагона по вывозу из Ливии брошенного Ми-25 «Hind-D» в Чад, Африка. 10 - 11 июня 1988 год
13.
Советский космический корабль "Буран" с ракетой-носителем "Энергия" перед запуском с космодрома Байконур, 1988 год
15.
Smith Flyer — американский автомобиль, производившимся компанией AO Smith Company в Милуоки с 1915 до 1919 года
Flyer занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый недорогой автомобиль всех времен. В списке перечислены 1922 Briggs & Stratton Flyer которые были проданы по цене от $ 125 до 150 $ (эквивалент $ 1930 до $ 2320 в 2020 году).
17.
Немецкие солдаты в вагонах на пароме Херсонской железнодорожной переправы через Днепр. Херсон, УССР, 1942 год
20.
Алек Век - английская топ-модель африканского происхождения, динка по национальности. Журнал VOGUE, 1999 г. Фото: Герб Ритц
33.
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» на квартирнике в Питере. 1980-е
«И там, где я пел, я не больше, чем гость...» 27 ноября ему исполнилось 69 лет
35.
Брижит Бардо у бассейна со своими собаками, Сен-Тропе, июль 1980 года. Фотография Джека Гарофало
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