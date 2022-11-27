Проклятие, угрожающее археологам: злые духи в старинных бутылках

На настоящий момент на территории Британии найдено около 200 таких артефактов. Большинство из них датируется серединой - концом XVII в. Иногда подобные бутылки находят и в США.

При этом, по словам археологов, многие из этих объектов, скорее всего, были безвозвратно утеряны для истории. Находят ведьмины бутылки чаще все при сносе старых зданий. Когда-то хозяева прятали их в домах в тайном месте рядом с очагом для защиты всех членов семьи.