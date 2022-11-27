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Проклятие, угрожающее археологам: злые духи в старинных бутылках

Проклятие, угрожающее археологам: злые духи в старинных бутылках

Автор:
27 ноября 2022 10:11
Сообщество : Факты
Метки: Бутылка   арехеологи   злые духи   интересно   проклятие   факты   фото   
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Время от времени на территории Англии археологи находят странные артефакты, которые некоторые суеверные люди считают опасными. Представляют собой эти объекты глиняные или стеклянные бутылки, наполненные иголками, гвоздями, рыболовными крючками, ногтями и волосами.

Ловушки для зла

Называют эти странные объекты ведьмиными бутылками. В старые времена в Англии они использовались в качестве ловушек для злых духов и ведьминых проклятий. По английским поверьям, ногти и волосы привлекали духа, а крючки, иголки и гвозди захватывали его.

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На настоящий момент на территории Британии найдено около 200 таких артефактов. Большинство из них датируется серединой - концом XVII в. Иногда подобные бутылки находят и в США.

При этом, по словам археологов, многие из этих объектов, скорее всего, были безвозвратно утеряны для истории. Находят ведьмины бутылки чаще все при сносе старых зданий. Когда-то хозяева прятали их в домах в тайном месте рядом с очагом для защиты всех членов семьи.

Рабочие, разбирающие здание, по словам специалистов, зачастую не понимают, что именно они нашли. В результате артефакт отправляется на мусоропереработку. В некоторых случаях, по мнению археологов, рабочие могут догадываться, что обнаружили колдовской артефакт, и просто избавляться от него от греха подальше.

Иногда колдовские бутылки в Англии находят и на полях. В этом случае назначением объекта является поимка злых духов, вызывающих неурожай. В полях ведьмины бутылки чаще всего также обнаруживают рядом с огнем — неподалеку от кострищ.

Вскрывать нельзя

По словам археологов, чаще всего в давние времена такие колдовские атрибуты люди изготавливали при разного рода политических потрясениях, когда они были не уверены в своем будущем. Также часто подобным образом люди пытались защитить свой урожай во время засух. Использоваться в качестве ловушек могли как глиняные бутылки, так и стеклянные.

Суеверные люди считают, что изучение подобных артефактов может быть опасным для археологов. Дело в том, что вскрывать такие бутылки нельзя. Как только бутылка вскрывается, сидящие в ней злые духи обретают свободу. И эти духи в последующем могут начать мучить любопытного ученого.

Однажды археолога Джо Джонса, занимающегося изучением одного из этих артефактов, найденного в 2016 г, спросили, не случались ли с ним с тех пор, как он начал свою работу, какие-либо несчастья. На это Джонс рассмеялся, но потом на мгновение задумался. Подумав, он сказал: "Пожалуй, бутылку можно обвинить во многом".

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Метки: Бутылка   арехеологи   злые духи   интересно   проклятие   факты   фото   
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2  комментария
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Опиум для народа Час назад
-"ногти и волосы привлекали духа, а крючки, иголки и гвозди захватывали его"-
-и ведь кто-то придумал эту х"йню и с серьёзным "балом задвигал людям...
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Deiz

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