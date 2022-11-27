Проклятие, угрожающее археологам: злые духи в старинных бутылках

Время от времени на территории Англии археологи находят странные артефакты, которые некоторые суеверные люди считают опасными. Представляют собой эти объекты глиняные или стеклянные бутылки, наполненные иголками, гвоздями, рыболовными крючками, ногтями и волосами.
Ловушки для зла
Называют эти странные объекты ведьмиными бутылками. В старые времена в Англии они использовались в качестве ловушек для злых духов и ведьминых проклятий. По английским поверьям, ногти и волосы привлекали духа, а крючки, иголки и гвозди захватывали его.
На настоящий момент на территории Британии найдено около 200 таких артефактов. Большинство из них датируется серединой - концом XVII в. Иногда подобные бутылки находят и в США.
При этом, по словам археологов, многие из этих объектов, скорее всего, были безвозвратно утеряны для истории. Находят ведьмины бутылки чаще все при сносе старых зданий. Когда-то хозяева прятали их в домах в тайном месте рядом с очагом для защиты всех членов семьи.
Рабочие, разбирающие здание, по словам специалистов, зачастую не понимают, что именно они нашли. В результате артефакт отправляется на мусоропереработку. В некоторых случаях, по мнению археологов, рабочие могут догадываться, что обнаружили колдовской артефакт, и просто избавляться от него от греха подальше.
Иногда колдовские бутылки в Англии находят и на полях. В этом случае назначением объекта является поимка злых духов, вызывающих неурожай. В полях ведьмины бутылки чаще всего также обнаруживают рядом с огнем — неподалеку от кострищ.
Вскрывать нельзя
По словам археологов, чаще всего в давние времена такие колдовские атрибуты люди изготавливали при разного рода политических потрясениях, когда они были не уверены в своем будущем. Также часто подобным образом люди пытались защитить свой урожай во время засух. Использоваться в качестве ловушек могли как глиняные бутылки, так и стеклянные.
Суеверные люди считают, что изучение подобных артефактов может быть опасным для археологов. Дело в том, что вскрывать такие бутылки нельзя. Как только бутылка вскрывается, сидящие в ней злые духи обретают свободу. И эти духи в последующем могут начать мучить любопытного ученого.
Однажды археолога Джо Джонса, занимающегося изучением одного из этих артефактов, найденного в 2016 г, спросили, не случались ли с ним с тех пор, как он начал свою работу, какие-либо несчастья. На это Джонс рассмеялся, но потом на мгновение задумался. Подумав, он сказал: "Пожалуй, бутылку можно обвинить во многом".
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