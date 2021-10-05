Редкие фотографии политиков

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Старый Молотов, молодой Кастро, Сталин на др Черчилля и кое-что ещё.
Николай II с Великим Князем Дмитрием Павловичем и Эрнстом Людвигом, великим герцогом Гессенским, в Крыму
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Максим Горький наблюдает, как Ленин и Александр Богданов играют в шахматы, остров Капри, 1908 год
Съёмки самой знаменитой фотографии с конференции лидеров СССР, США и Великобритании в Тегеране, ноябрь 1943 года
Потсдамская конференция, 1945 год
Сталина можно увидеть слева, Черчилль сидит к нам спиной, Гарри Трумэн пятый справа от Сталина.
Ричард Никсон плачет, 1952 год
Стоит пояснить, что Никсон на этом фото запечатлён после разговора с Дуайтом Эйзенхауэром, когда Эйзенхауэр сообщил ему, что не отказывается баллотироваться вместе с ним после скандала (в 1952-м Эйзенхауэр - кандидат в президенты, Никсон - его вице-президент). А скандал связан с незаконными пожертвованиями кампании Никсона. В связи с обвинениями Никсон выступил по телевидению с "Речью о Чекерсе". Никсон заявил, что принял один незаконный подарок, этот подарок - пёс Чекерс, которого полюбила вся семья, и которого он не отдаст, даже если ему придётся отказаться от предвыборной гонки.
Ким Ир Сен и Янош Кадар, председатель венгерской социалистической рабочей партии, середина 1980-х
У Ким Ир Сена на шее была доброкачественная костная опухоль, поэтому фотографам запрещалось фотографировать его с правой стороны.
Президент Борис Ельцин в Париже, 1992 год
На редких фотографиях можно так разглядеть левую трёхпалую руку Ельцина.
Владимир Жириновский в роли Моцарта, 1999 год
В роли Сальери в этом телевизионном проекте выступил бизнесмен и политик Константин Боровой. К сожалению, был снят только пилотный эпизод "Моцарт и Сальери". По задумке создателей, в каждом эпизоде популярные политики разыгрывали бы сценки из русской классики.
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