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Редкие фотографии политиков

Редкие фотографии политиков (26 фото)

Автор:
05 октября 2021 19:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: знаменитости   истории   политика   политики   фото   
1450
26
Старый Молотов, молодой Кастро, Сталин на др Черчилля и кое-что ещё.
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Метки: знаменитости   истории   политика   политики   фото   
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4  комментария
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8k
Андрей А 52 минуты назад
Елкин как всегда бухой
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−3
Беспяткин 3 минуты назад
Жирик сука мерзкий, да ещё в парике, тьфу бл@дь!
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3k
Джордж. Вашингтон. 4 минуты назад
Pregnant? We can help
Наркомания? Выход есть. Алкоголизм
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28k
Teodor Полчаса назад
Уместно ли Жириновского помещать в пост, где присутствуют настоящие, прям таки легендарные политики? Сталин, Черчилль, Че и... прости господи, Вольфович...
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