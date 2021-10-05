Редкие фотографии политиков

Стоит пояснить, что Никсон на этом фото запечатлён после разговора с Дуайтом Эйзенхауэром, когда Эйзенхауэр сообщил ему, что не отказывается баллотироваться вместе с ним после скандала (в 1952-м Эйзенхауэр - кандидат в президенты, Никсон - его вице-президент). А скандал связан с незаконными пожертвованиями кампании Никсона. В связи с обвинениями Никсон выступил по телевидению с "Речью о Чекерсе". Никсон заявил, что принял один незаконный подарок, этот подарок - пёс Чекерс, которого полюбила вся семья, и которого он не отдаст, даже если ему придётся отказаться от предвыборной гонки.