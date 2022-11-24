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Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались

Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались

Автор:
24 ноября 2022 22:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: египет   заблуждения   интересно   история   миф   мумификация   объяснение   
1565
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Каждый знает, что в Египте мумифицировали мертвых. Очень долгое время считалось, что таким образом тела пытались сохранить как можно дольше. Но на самом деле все несколько сложнее.

В частности, основной целью было все же другое – они не пытались сохранять тела, заявили в Музее Манчестерского университета в Англии. Авторы открытия считают, что заблуждению слишком много лет.

Ошибку внесли викторианские ученые, которые повально увлекались Египтом. Они считали, что во время мумификации используется соль, как при консервировании продуктов. И поэтому, собственно говоря, и ошибались.

В частности, при процессе похорон на самом деле использовалось вещество, которое отличается от самой обычной соли. Это был натрон – природный материал, который представляет из себя смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия.

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Его добывали в окрестностях Нила, и затем вещество использовали в храмовых ритуалах. Так, например, вещество использовали в ритуалах – им натирали на статуи богов для ощущения. А еще при «консервации» использовался ладан – как указывает куратор музея Манчестерского университета по Египту и Судану Кэмпбелл Прайс указывает, что точно так же, как в христианстве, это была своеобразная святыня.

Кроме того, есть древнеегипетское слово «сенетжер», которое означает «благовония». А если переводить буквально, выходит «делать божественным». То есть благовония вскуривали в храмах, чтобы немного приблизить туда богов. А при мумификации смолы благовоний наносили на тела. Ученые считают, что это была такая попытка превратить человеческое в божественное.

Интересно и то, что британские египтологи, которые чуть ли не первыми изучали тайны древней цивилизации считали, что умершим понадобятся тела в загробной жизни – такого мнения придерживались и египтяне. Вероятно, из этого и появилась такая досадная ошибка.

При этом христиане считали, что тело должно быть «полным и цельным» для загробной жизни, а вот египтяне удаляли все органы или почти все. Впрочем, жившие много тысяч лет назад люди могли считать, что при мумификации приближают тела к божествам и как бы делают из них статуи – для этого, вероятно, и создавались золотые маски, передающие внешность и саркофаги.

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Метки: египет   заблуждения   интересно   история   миф   мумификация   объяснение   
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5  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
"им натирали на статуи богов для ощущения" ???
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5k
Divergent?!? 23 минуты назад
"смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия"

Может мне на старости лет что-то чудится, но вроде все четыре компонента и есть соли.
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16k
Bill 43 минуты назад
Мумии - это заготовки мяса. Не случайно у них там был Тутон-Хамон.
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27k
Батончик 46 минут назад
На самом деле они делали вкусный хамон
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Александр Невский
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