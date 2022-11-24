Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались

Кроме того, есть древнеегипетское слово «сенетжер», которое означает «благовония». А если переводить буквально, выходит «делать божественным». То есть благовония вскуривали в храмах, чтобы немного приблизить туда богов. А при мумификации смолы благовоний наносили на тела. Ученые считают, что это была такая попытка превратить человеческое в божественное.

Интересно и то, что британские египтологи, которые чуть ли не первыми изучали тайны древней цивилизации считали, что умершим понадобятся тела в загробной жизни – такого мнения придерживались и египтяне. Вероятно, из этого и появилась такая досадная ошибка.

При этом христиане считали, что тело должно быть «полным и цельным» для загробной жизни, а вот египтяне удаляли все органы или почти все. Впрочем, жившие много тысяч лет назад люди могли считать, что при мумификации приближают тела к божествам и как бы делают из них статуи – для этого, вероятно, и создавались золотые маски, передающие внешность и саркофаги.