Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались

Каждый знает, что в Египте мумифицировали мертвых. Очень долгое время считалось, что таким образом тела пытались сохранить как можно дольше. Но на самом деле все несколько сложнее.
В частности, основной целью было все же другое – они не пытались сохранять тела, заявили в Музее Манчестерского университета в Англии. Авторы открытия считают, что заблуждению слишком много лет.
Ошибку внесли викторианские ученые, которые повально увлекались Египтом. Они считали, что во время мумификации используется соль, как при консервировании продуктов. И поэтому, собственно говоря, и ошибались.
В частности, при процессе похорон на самом деле использовалось вещество, которое отличается от самой обычной соли. Это был натрон – природный материал, который представляет из себя смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия.
Его добывали в окрестностях Нила, и затем вещество использовали в храмовых ритуалах. Так, например, вещество использовали в ритуалах – им натирали на статуи богов для ощущения. А еще при «консервации» использовался ладан – как указывает куратор музея Манчестерского университета по Египту и Судану Кэмпбелл Прайс указывает, что точно так же, как в христианстве, это была своеобразная святыня.
Кроме того, есть древнеегипетское слово «сенетжер», которое означает «благовония». А если переводить буквально, выходит «делать божественным». То есть благовония вскуривали в храмах, чтобы немного приблизить туда богов. А при мумификации смолы благовоний наносили на тела. Ученые считают, что это была такая попытка превратить человеческое в божественное.
Интересно и то, что британские египтологи, которые чуть ли не первыми изучали тайны древней цивилизации считали, что умершим понадобятся тела в загробной жизни – такого мнения придерживались и египтяне. Вероятно, из этого и появилась такая досадная ошибка.
При этом христиане считали, что тело должно быть «полным и цельным» для загробной жизни, а вот египтяне удаляли все органы или почти все. Впрочем, жившие много тысяч лет назад люди могли считать, что при мумификации приближают тела к божествам и как бы делают из них статуи – для этого, вероятно, и создавались золотые маски, передающие внешность и саркофаги.
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Может мне на старости лет что-то чудится, но вроде все четыре компонента и есть соли.