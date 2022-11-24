Эпоха компьютерных клубов конца 90-х

В конце 90-х - начале 00-х, когда локальная сеть и высокоскоростной интернет были мечтой многих подростков, популярностью пользовались компьютерные клубы (интернет-кафе), где можно было посидеть в интернете или поиграть в популярные на тот момент игры.
И сегодня я предлагаю вам вспомнить то время и основные моменты, касаемо этих самых компьютерных клубов.
Мой компьютерный клуб
Проходя мимо магазина "Пятерочка", я периодически поддаюсь воспоминаниям, ведь 20 лет назад в этом здании располагался компьютерный клуб "-317 F", где мы с друзьями частенько зависали.
На тот момент это был довольно приличный клуб с 60 компьютерами. Как сейчас помню, что один час аренды без интернета стоил 22 рубля, а ночь (8 часов) - 80 рублей (это был 2000-2001 год). Интернет же нужно было брать отдельно, и стоимость его составляла 4 рубля за 1 мб трафика. Правда, интернет в большинстве случаев интересовал любителей пообщаться в чатах. Хотя позже его стали брать активнее, так как на компьютеры установили игру "Ultima online", которая пользовалась большой популярностью.
Но 75% посетителей интересовала лишь одна игра - "Counter Strike". Кто-то играл в нее просто для души, а кто-то относился со всей серьезностью. Люди создавали кланы, устраивали тренировки, локальные турниры и даже межклубные турниры. К нам приезжали топовые кланы из ближайших подмосковных городов и из самой нерезиновой Москвы.
Хотя, лично меня интересовал не только "Counter Strike", но и "Diablo 2". Собственно, именно там я и прошел эту игру впервые. Правда, играли мы по сетке втроем, поэтому было намного интереснее.
В былые времена клуб пользовался такой дикой популярностью, что компьютеров просто не хватало, и охрана закрывала двери, чтобы лишний народ не заходил, пока какой-либо компьютер не освободится. А тем временем снаружи собиралась очередь из орущих школьников, которые чуть ли не впечатывались в стекло в ожидании свободного места.
Ночная смена
Особенно интересно было, конечно, приходить ночью. Ночью была совсем другая атмосфера, будто ты уже находишься на какой-то ночной тусовке, а не просто сел поиграть часок.
У нас, например, была акция, что первые 10 компьютеров стоят 40 рублей на всю ночь, а дальше уже 80. И один ушлый охранник решил на этом подзаработать. Он просил местных пацанов за маленькое вознаграждение купить 10 ночных билетов за 400 рублей, после его сам продавал эти места уже по 60 рублей. Чистый навар составлял около 200 рублей за день. И самое главное, что ведь эти билеты у него всегда расходились, а администраторы закрывали на это глаза.
Основные типы посетителей
Как правило, в клубе было несколько типов постоянных посетителей.
Пользователи. Это основная категория посетителей. Пользователи оплачивают время, садятся за компьютер и играют в игры, либо сидят в интернете.
Наблюдатели (советчик). В основном, представители данной категории не пользовались услугами клуба, а подсаживались к другу или незнакомому человеку, чтобы просто посмотреть. Как правило, этим занимались от безделья, скуки и отсутствия денег.
Как правило, таких наблюдателей выгоняли, но через какое-то время они вновь заполоняли помещение, и выгонять их приходилось по новой.
Попрошайки. Функция попрошаек состоит в том, чтобы клянчить у игрока либо деньги на аренду компьютера, либо они просили оставить им полчасика поиграть. В основном это были безобидные, но жутко приставучие люди, хотя бывали и исключения. Изначально, попрошайки даже могут притворятся наблюдателями и советчиками, а потом уже начинают приводить в действие свой коварный план.
Халявщики. Представители этой касты, в отличие от попрошаек, не клянчили компьютеры, а садились за заброшенные машины, если вдруг у пользователя еще не кончилось время, а ему пришлось уйти. Пустыми места никогда не оставались.
Правда, днем такие места было найти не так уж и легко. А вот ночью освобождалось довольно много мест, так как некоторые пользователи очень хотели спать и уходил домой в 4-5 часов утра, благодаря чему можно было нахаляву поиграть пару-тройку часов.
Я, кстати, одним летом сам этим промышлял, причем не один. Мы договаривались прийти в клуб часа в 4 утра, после чего начинали нашу охоту. В основном места можно было найти сразу, но бывали и трудные ночи, когда компьютеры освобождались часов в 6, то есть за час до окончания.
Помимо нас с друзьями, таких халявщков-падальщиков ходило по клубу еще с добрый десяток штук. Но самое главное, что ночью охрана никого не выгоняла. Заходили даже какие-то алкоголики в поисках бесплатного туалета.
Саппорты. Попасть в категорию саппортов было не так уж и просто. Левых людей на эту должность не брали, да и количество мест было ограничено. Саппорты занимались чем-то вроде мелкого ремонта и содержанием оборудования в рабочем состоянии. В основном они меняли мышки, клавиатуры, помогал пользователям с вопросами, чинили наушники, чистили мышки и т.д. Зарплату он не получали, но они могли прийти в клуб в любой момент и бесплатно сесть за компьютер при условии, что есть свободные места и на конкретно это место нет спроса.
Наглые халявщики. Это был отдельный вид халявщиков, которые не просто садились за свободный компьютер, а пытались заполучить его любыми хитрыми способами. Кто-то незаметно мог выключить компьютер пользователя, после чего тот думал, что у него истекло время. После этого мошенники включали компьютер и доигрывали его время. А кто-т умудрялся с непринужденным видом подходить к админу с просьбой перекинуть время с одного компьютера на другой, так как на старом компьютере что-то не запускалось. Но такое срабатывало примерно в 30% случаев.
Спад
Со временем компьютеры перестали быть роскошью, люди тянули собственные локальные сети и подключали полноценный интернет без модемов. Поэтому, компьютерные клубы в том виде стали постепенно загибаться.
Эта участь коснулась и нашего клуба. В начале было сокращено количество компьютеров, затем ушла половина помещения. Все это кончилось тем, что примерно в 2006 году клуб перестал существовать.
Чего в этих клубах только не происходило. У нас даже двоих геймеров похитили прямо с улицы, когда те вышли ночью покурить. Правда, как выяснилось, их просто перепутали. Но парни пребывали в диком шоке от пережитого.
Также, вспомнилось мне, как наш компьютерный клуб закрывался приблизительно на 2-3 недели, из-за чего мы решили пойти в клуб в другом районе. Это был самый ужасный компьютерный клуб, в котором я был. Народ курил прямо внутри клуба, стены были обшарпаны, читами в контре пользовались все, кому не лень, и это не возбранялось, да и контингент был соответствующий. Я не помню, как этот клуб назывался, но все называли его помойкой, что было вполне оправдано.
А вы застали времена компьютерных клубов начала 00-х? Поделитесь в комментариях своими историями, все таки, несмотря на общую схожесть, у каждого есть свои уникальные истории.
Источник:
АНТИФИШКИ
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