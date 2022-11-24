Эпоха компьютерных клубов конца 90-х

Проходя мимо магазина "Пятерочка", я периодически поддаюсь воспоминаниям, ведь 20 лет назад в этом здании располагался компьютерный клуб "-317 F", где мы с друзьями частенько зависали.

На тот момент это был довольно приличный клуб с 60 компьютерами. Как сейчас помню, что один час аренды без интернета стоил 22 рубля, а ночь (8 часов) - 80 рублей (это был 2000-2001 год). Интернет же нужно было брать отдельно, и стоимость его составляла 4 рубля за 1 мб трафика. Правда, интернет в большинстве случаев интересовал любителей пообщаться в чатах. Хотя позже его стали брать активнее, так как на компьютеры установили игру "Ultima online", которая пользовалась большой популярностью.