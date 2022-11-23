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Подборка фотографий со всего света.
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Длинный разборный прямой металлический духовой инструмент, широко использующийся в церемониях тибетского буддизма. Как правило, используется как парный инструмент; при использовании в шествиях оказывается необходимой помощь ассистентов для переноса. Сходные инструменты в других странах - трутрука и альпийский рог. Разновидность натуральной трубы, на которой методом передувания извлекают звуки натурального звукоряда.
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Метки: Интересные фото фотографии фотомир
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Имеет большой размер (от полутора метров). Фуяра возникла как пастушеский инструмент и обычно используется сольно.
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Или "Растишка" - правильные дозировки.