FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7610 постов • 793 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Интересные фотографии

Интересные фотографии

Автор:
23 ноября 2022 21:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   фото   фотографии   фотомир   
544
24

Подборка фотографий со всего света.

Мне понравились :))

Длинный разборный прямой металлический духовой инструмент, широко использующийся в церемониях тибетского буддизма. Как правило, используется как парный инструмент; при использовании в шествиях оказывается необходимой помощь ассистентов для переноса. Сходные инструменты в других странах - трутрука и альпийский рог. Разновидность натуральной трубы, на которой методом передувания извлекают звуки натурального звукоряда.


АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Интересные   фото   фотографии   фотомир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Фуяра (словацк. fujara) традиционный словацкий деревянный духовой инструмент, продольная флейта с тремя отверстиями.

Имеет большой размер (от полутора метров). Фуяра возникла как пастушеский инструмент и обычно используется сольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Удачный ракурс
.
Или "Растишка" - правильные дозировки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Да он, сцуко, издевается!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Виктор Апрель

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129144



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор
Набирающие популярность в сообществах
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
С добрым утром!
С добрым утром!
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Суровые питерские стены

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#дтп#позитив#автомобили#картинки#животные#США#улыбнуло#знаменитости
#интересно#факты#история#в мире#Прикол#Приколы#авто аварии#новости#Разное#2022
#Юмор#интересное#кино#аварии#фильм#автомир#забавно#Россия#подборка#познавательно
Новогодней ностальгии пост Новогодней ностальгии пост Конкурс фото, сделанных с дронов, объявил победителей Конкурс фото, сделанных с дронов, объявил победителей Конкурс фотографий о природе объявил победителей Конкурс фотографий о природе объявил победителей Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп! Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп! Международный конкурс фотографии Close Up объявил победителей Международный конкурс фотографии Close Up объявил победителей Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов

На что жалуетесь?

Вернуться