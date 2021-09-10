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Бабушка и внук стали звездами интернета

Бабушка и внук стали звездами интернета (23 фото)

Автор:
10 сентября 2021 12:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушка и внук   забавно   косплей   мило   постановочные фото   фото   фотографии   фотомир   
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95-летняя Полин Кана и ее внук, 29-летний Росс Смит, доказывают, что в любом возрасте в жизни есть место развлечениям и приколам! Они косплеят известных персонажей, сочиняют необычные костюмы, снимают видео и делают фото, развлекая публику в соцсетях. Гляньте, какая богатая у них фантазия!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабушка и внук   забавно   косплей   мило   постановочные фото   фото   фотографии   фотомир   
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