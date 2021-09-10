Бабушка и внук стали звездами интернета

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95-летняя Полин Кана и ее внук, 29-летний Росс Смит, доказывают, что в любом возрасте в жизни есть место развлечениям и приколам! Они косплеят известных персонажей, сочиняют необычные костюмы, снимают видео и делают фото, развлекая публику в соцсетях. Гляньте, какая богатая у них фантазия!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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