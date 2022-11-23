25 отличных татуировок, за которые не стыдно

В последние годы общий уровень тату-мастеров так вырос, что мы видим в этой области все больше и больше настоящих шедевров. Это прямо-таки картины на теле, боди-арт, который действительно впечатляет!

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1. Биомеханика 0 Источник:

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2. Реализм © Roberto Carlos 0 Источник:

3. Художественная татуировка © Laura Koski, Пори, Финляндия 0 Источник:

4. Тату на спину © Jean Pierre Mottin 0 Источник:

5. Чарли Чаплин © Inal Bersekov 0 Источник:

6. 3D © Janis Tattoo 0 Источник:

7. Котик © Edit Paints Tattoo 0 Источник:

8. Мощь 0 Источник:

9. © Kozo Tattoo 0 Источник:

10. © Sandry Riffard 0 Источник:

11. Реалистичный самурай © Ivankacollado, Анси, Франция 0 Источник:

12. © Kozo Tattoo 0 Источник:

13. Рыцарские татуировки © Tattooist Hwi 0 Источник:

14. Дисней © Terioshi Otto 0 Источник:

15. Татуировка Василия Суворова 0 Источник:

16. © Kir Tattoo 0 Источник:

17. Одри Хепберн © Inal Bersekov 0 Источник:

18. Безусловная любовь © Rean Sampaio 0 Источник:

19. © Pilgrim_ttt 0 Источник:

20. Маленький Бэтмен © Tattoist Yeono 0 Источник:

21. Реалистичная татуировка © Roberto Carlos 0 Источник:

22. Острые козырьки © Fekete Dorina 0 Источник:

23. Тату на спину © Nikko Hurtado 0 Источник:

24. Тигр © Ricardo G. Ciechorski 0 Источник: