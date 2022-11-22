Как выпускники Киотского университета наряжаются на церемонию вручения дипломов

В Киотском университете, одном из крупнейших в Японии и втором старейшем после Токийского университета, существует давняя традиция, которая ежегодно привлекает на церемонию вручения дипломов не только студентов и их родственников, но и сотни фотографов и журналистов. Причина тому — выпускникам разрешают наряжаться как им только вздумается. Костюм Пикачу или Дарта Вейдера? Да ради Бога! Самурая, Моны Лизы или черепашек-ниндзя? Вперед и с песней!