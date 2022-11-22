Как выпускники Киотского университета наряжаются на церемонию вручения дипломов

В Киотском университете, одном из крупнейших в Японии и втором старейшем после Токийского университета, существует давняя традиция, которая ежегодно привлекает на церемонию вручения дипломов не только студентов и их родственников, но и сотни фотографов и журналистов. Причина тому — выпускникам разрешают наряжаться как им только вздумается. Костюм Пикачу или Дарта Вейдера? Да ради Бога! Самурая, Моны Лизы или черепашек-ниндзя? Вперед и с песней!
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 40 уморительных образов от короля бюджетного косплея
- Дешево и смешно: косплей из подручных средств и смекалки
- Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца
- Японский музей превратил посетителей в динозавров
- В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши
Праздник для них.
Они молоды и жизнерадостны.
И, думаю, какие-то ограничения всё же есть, хотя бы из этических соображений)