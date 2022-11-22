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Как выпускники Киотского университета наряжаются на церемонию вручения дипломов

Как выпускники Киотского университета наряжаются на церемонию вручения дипломов

Автор:
22 ноября 2022 17:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   выпускной   забавно   киото   киотский университет   костюмы   наряды   
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36

В Киотском университете, одном из крупнейших в Японии и втором старейшем после Токийского университета, существует давняя традиция, которая ежегодно привлекает на церемонию вручения дипломов не только студентов и их родственников, но и сотни фотографов и журналистов. Причина тому — выпускникам разрешают наряжаться как им только вздумается. Костюм Пикачу или Дарта Вейдера? Да ради Бога! Самурая, Моны Лизы или черепашек-ниндзя? Вперед и с песней!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   выпускной   забавно   киото   киотский университет   костюмы   наряды   
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3  комментария
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23k
Кура́тор 11 минут назад
"что то мне подсказывает" , что последние , важные , пару лет они занимаются не учебой а выбором и подготовкой выпусного "костюма"
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37k
turyst Полчаса назад
Почему нет?

Праздник для них.
Они молоды и жизнерадостны.
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10k
Клёст Час назад
))Прикольно. Молодцы.
И, думаю, какие-то ограничения всё же есть, хотя бы из этических соображений)
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