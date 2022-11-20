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Юлю Ауг оставили без жилья

Юлю Ауг оставили без жилья

Автор:
20 ноября 2022 18:55
Метки: Юлия Ауг   жилье   скандалы   
1570
4

Ты ж смотри, как не добра жизнь к Юлии Ауг? Помните ее? Испытание за испытанием. Бедная женщина!


До февраля 2022 года она была актрисой, а потоми зачем-то начала высказываться, причем совсем не так, как одобряется большей частью общества. А поскольку актер — это не научный деятель, и 95% его успеха зависит именно от общества, Юлии пришлось уехать.

Нельзя сказать, что ее так уж прямо везде ждали — они попыталась работать в Прибалтике, говорили даже, что в Израиле и еще где-то, но понимания ни у кого не нашла. После этого она вернулась в Москву, и даже появились какие-то афиши с ее выступлениями.

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Я не думаю, что вам надо объяснять, чем эти выступления закончились — примерно тем же, чем и запланированные на осень 2022 года концерты «Машины времени». Концерты отменили, афиши убрали, и Юля писала что-то про интриги.

А еще Юлю выгнали из дома. Свекровь сказала, что не желает терпеть вот такое у себя под боком, и суд встал на ее сторону. Так что у Юоли ни ролей, ни квартиры.

В квартире, о которой идет речь, Юлю и ее дочь зарегистрировали по постоянному месту жительства еще когда она была замужем за Степаном Золотухиным. После смерти мужа Юлия съехала, разорвав все связи с его семьей.

Однако с регистрационного учета не снялась, и это давало ей возможность считать, что она проживает в Москве — постоянным местом жительства по российским законам является место постоянной место регистрации.

А теперь — все. Контракты закончились, в театр не зовут, роли не дают, квартиры нет. И Юля грустит.

А все почему? А все потому, что если ты актриса — играй в кино и театре, причем крайне желательно, молча. А если у тебя активная гражданская позиция, которая при этом не совпадает с повесткой страны, в которой ты живешь — до свидания.

Не поддерживаешь — живи своим мнением, только не навязывай его никому. Но ведь хочется же получить какие-нибудь плюшки у своих новых товарищей! А у товарищей таких, как Юля, очень много, особенно в последнее время, всех не прокормишь. Вот и результат — в 52 года ни семьи, ни работы, ни жилья.

Кто виноват и что желать? Виноват Путин, а Юле надо ехать в Израиль и петь вместе с Макаревичем. И ходить на концерты Земфиры вместе с Пугачевой.

А как они думали?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юлия Ауг   жилье   скандалы   
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90
dsgaynulin 2 часа назад
Кто это???
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14k
info-kozirev 10 минут назад
Ну млять развелось клоунов имеющих собственное мнение,Юлия ауг (кто такая,две трети нихрена не вспомнят),кого интересует мнение клоунов в принципе,если ты актер,будь аполитичным (как там Врангель сказал,не трогайте актеров,проституток и извозчиков,они служат любой власти,первые две профессии в общем нынешние совмещают)куда клоуны лезут со своим куцым мнением,непонятно,да и зачем,тоже непонятно.
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20k
Сталкер 13 минут назад
Давай, до свидания!
Не, так будет точнее : ехай на*уй!
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674
Олег Квирулянт 20 минут назад
СВО многое расставило по своим местам. Например, самопровозглашенной элите указало на их место соответствующее. Не, не у параши, но где-то в низу общества, где лицедям и место.
Их работа - не у станка 8 часов стоять, много времени [мат]ки, пьянки и прочее. И в этих тупых тусовках и рождается их "ценное мнение". И вот внезапно все эти люди со светлыми лицами столкнулись с реальной жизнью.

Ну.. удачи им всем, никому не желаю нищей жизни.. но всё же не по месту они себя ценят, пусть немного попьют дерьмеца.
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21k
sssss3 Полчаса назад
Ну не знаю, 99% процентов россиян вряд ли вспомнят кто это,
Ну есть у неё собственное мнение и позиция, никто не запрещает его иметь. И это норма.
Если в частной лавочке работаешь и рассказываешь любую дурь это один коленкор,
Но если кормишься с государственной кормушки и туда какаешь - это неправильно и предосудительно.
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5k
Компьютер DELL монитором 41 минуту назад
Кто это ?
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1k
Pterocactus 43 минуты назад
По 3,14зде мешалкой. Гоу ту Хайфа, н.а.х.у.й!
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28k
Владимир 45 минут назад
А чем сия мадам знаменита то?
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127k
Аааа 50 минут назад
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13k
gnyS i 51 минуту назад
Вообще не жалко.
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7k
Serjio 52 минуты назад
Она везде нагадила. Зачем то примчалась в свой родной город Нарва и там отметилась как гнида. У нас ее не поняли и она свинтила опять в Россию. Это люди-летуны, как их раньше называли, только те за деньгами гонялись, а эти за синим туманом чужой идеологии.
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4k
Александр Час назад
АУГ? Ядумал, что это такая штурмовая винтовка...
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384
Jlav 2 часа назад
Вот ни разу не жалко эту мр@зоту...
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Да и……………..ладно
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36k
Антон 2 часа назад
А кто это вообще?
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15k
K7OO 2 часа назад
Ну вы в курсе..
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12k
кира 2 часа назад
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется... (Ф.И.Тютчев)
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17k
Наталья 2 часа назад
Может, хватит пиарить нули?
Я об этой даме и раньше ничего не знала, и ее коллизии не интересны от слова "совсем".
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3k
Трям 2 часа назад
па [мат]! в душе ниибу, кто это и не интересно!
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67k
Вит Z 2 часа назад
Сук.е,суч.ья жизнь,пусть плачется в подушку....
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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