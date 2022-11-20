Юлю Ауг оставили без жилья

Ты ж смотри, как не добра жизнь к Юлии Ауг? Помните ее? Испытание за испытанием. Бедная женщина!
До февраля 2022 года она была актрисой, а потоми зачем-то начала высказываться, причем совсем не так, как одобряется большей частью общества. А поскольку актер — это не научный деятель, и 95% его успеха зависит именно от общества, Юлии пришлось уехать.
Нельзя сказать, что ее так уж прямо везде ждали — они попыталась работать в Прибалтике, говорили даже, что в Израиле и еще где-то, но понимания ни у кого не нашла. После этого она вернулась в Москву, и даже появились какие-то афиши с ее выступлениями.
Я не думаю, что вам надо объяснять, чем эти выступления закончились — примерно тем же, чем и запланированные на осень 2022 года концерты «Машины времени». Концерты отменили, афиши убрали, и Юля писала что-то про интриги.
А еще Юлю выгнали из дома. Свекровь сказала, что не желает терпеть вот такое у себя под боком, и суд встал на ее сторону. Так что у Юоли ни ролей, ни квартиры.
В квартире, о которой идет речь, Юлю и ее дочь зарегистрировали по постоянному месту жительства еще когда она была замужем за Степаном Золотухиным. После смерти мужа Юлия съехала, разорвав все связи с его семьей.
Однако с регистрационного учета не снялась, и это давало ей возможность считать, что она проживает в Москве — постоянным местом жительства по российским законам является место постоянной место регистрации.
А теперь — все. Контракты закончились, в театр не зовут, роли не дают, квартиры нет. И Юля грустит.
А все почему? А все потому, что если ты актриса — играй в кино и театре, причем крайне желательно, молча. А если у тебя активная гражданская позиция, которая при этом не совпадает с повесткой страны, в которой ты живешь — до свидания.
Не поддерживаешь — живи своим мнением, только не навязывай его никому. Но ведь хочется же получить какие-нибудь плюшки у своих новых товарищей! А у товарищей таких, как Юля, очень много, особенно в последнее время, всех не прокормишь. Вот и результат — в 52 года ни семьи, ни работы, ни жилья.
Кто виноват и что желать? Виноват Путин, а Юле надо ехать в Израиль и петь вместе с Макаревичем. И ходить на концерты Земфиры вместе с Пугачевой.
А как они думали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не, так будет точнее : ехай на*уй!
Их работа - не у станка 8 часов стоять, много времени [мат]ки, пьянки и прочее. И в этих тупых тусовках и рождается их "ценное мнение". И вот внезапно все эти люди со светлыми лицами столкнулись с реальной жизнью.
Ну.. удачи им всем, никому не желаю нищей жизни.. но всё же не по месту они себя ценят, пусть немного попьют дерьмеца.
Ну есть у неё собственное мнение и позиция, никто не запрещает его иметь. И это норма.
Если в частной лавочке работаешь и рассказываешь любую дурь это один коленкор,
Но если кормишься с государственной кормушки и туда какаешь - это неправильно и предосудительно.
Как наше слово отзовется... (Ф.И.Тютчев)
Я об этой даме и раньше ничего не знала, и ее коллизии не интересны от слова "совсем".