Юлю Ауг оставили без жилья

Однако с регистрационного учета не снялась, и это давало ей возможность считать, что она проживает в Москве — постоянным местом жительства по российским законам является место постоянной место регистрации.

А теперь — все. Контракты закончились, в театр не зовут, роли не дают, квартиры нет. И Юля грустит.

А все почему? А все потому, что если ты актриса — играй в кино и театре, причем крайне желательно, молча. А если у тебя активная гражданская позиция, которая при этом не совпадает с повесткой страны, в которой ты живешь — до свидания.

Не поддерживаешь — живи своим мнением, только не навязывай его никому. Но ведь хочется же получить какие-нибудь плюшки у своих новых товарищей! А у товарищей таких, как Юля, очень много, особенно в последнее время, всех не прокормишь. Вот и результат — в 52 года ни семьи, ни работы, ни жилья.