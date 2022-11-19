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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Приезжает тип на (если склероз не изменяет) бэхе, а по диску колеса ряд дырочек спиралью. И на крыле. Стою, рассматриваю.
Хозяин:
-Это камни от встречной машины отлетели.
-Ага - улыбаюсь. -Камни.
-Нет - грит, - правда.
-Да ладно - говорю, - насмотрелся я тут на такие "камни".
Очень красивое место.