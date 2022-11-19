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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
19 ноября 2022 23:58
Метки: интересно   подборка   фото   
971
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Источник:

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Метки: интересно   подборка   фото   
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1k
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
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3k
Трям 9 часов назад
Таких идеальных не бывает! Я бы ее всю облизал!
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1k
S__D 10 часов назад
Комментарий к фото
Коллега работал в 90х в шиномонтаже. Рассказывал:
Приезжает тип на (если склероз не изменяет) бэхе, а по диску колеса ряд дырочек спиралью. И на крыле. Стою, рассматриваю.
Хозяин:
-Это камни от встречной машины отлетели.
-Ага - улыбаюсь. -Камни.
-Нет - грит, - правда.
-Да ладно - говорю, - насмотрелся я тут на такие "камни".
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S__D 10 часов назад
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1k
S__D 10 часов назад
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Видел я один фильм..
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40k
Мойша 11 часов назад
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И отапливать не надо: набздел, и тепло.
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7k
newegg 11 часов назад
13 фото - Сан Франциско, пирс 7.
Очень красивое место.
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1k
Шурман 11 часов назад
Вчера
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