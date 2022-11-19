7 пророческих фраз Михаила Ломоносова, которые поймет лишь мудрец

Выдающийся русский ученый, совершивший открытия во многих областях науки, поэт, первый русский профессор родился 19 ноября
«Повелитель многих языков, язык российский не только обширностью мест, где он господствует, но купно собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе».
«За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не ставлю… Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет, стоял за них смолоду, на старости не покину».
«Кто достигнет старости, тот почувствует болезни от роскошей, бывших в юности, следовательно, в молодых летах должно от роскошей удаляться».
«Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет».
Интересный факт: имя Ломоносова носят его родное село, город Ломоносов (Ораниенбаум) и подводный хребет на дне Северного Ледовитого океана.
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АНТИФИШКИ
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просто в те времена наукой можно было заниматься только с благословения церкви, а кто не так сказал, будет обогрет теплом инквизиции.
В России тогда тоже могли уморить как-нибудь весело.
Хоть и принято говорить, что в православие инквизиции не было, но когда хотели, попы могли и костерок запалить.