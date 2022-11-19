FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1817 постов • 728 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
7 пророческих фраз Михаила Ломоносова, которые поймет лишь мудрец

7 пророческих фраз Михаила Ломоносова, которые поймет лишь мудрец

Автор:
19 ноября 2022 17:06
Сообщество : Наука
Метки: М. В. Ломоносов   вокруг света   интересное   ученый   цитаты   
187
4

Выдающийся русский ученый, совершивший открытия во многих областях науки, поэт, первый русский профессор родился 19 ноября

«Повелитель многих языков, язык российский не только обширностью мест, где он господствует, но купно собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе».


×
×

«За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не ставлю… Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет, стоял за них смолоду, на старости не покину».


«Кто достигнет старости, тот почувствует болезни от роскошей, бывших в юности, следовательно, в молодых летах должно от роскошей удаляться».


«Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет».


Интересный факт: имя Ломоносова носят его родное село, город Ломоносов (Ораниенбаум) и подводный хребет на дне Северного Ледовитого океана.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: М. В. Ломоносов   вокруг света   интересное   ученый   цитаты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev 49 минут назад
И как сказал о нем поэт:
- Он сам был Университет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Стоп! Как же он мог быть великим прозорливым учёным? Он же православнутый на всю голову, а, стало быть, человек тёмный и тупой, могущий лишь поклоны земные бить, да попам последнюю денежку относить? Что-то здесь не вяжется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
5216



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом?
Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и...
В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big
В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big
Набирающие популярность в сообществах
Светлый Чёрный Лукич
Светлый Чёрный Лукич
Про Питер!
Про Питер!
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо!

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#автомобили#животные#США#фильм#знаменитости#сатира#актеры
#Юмор#картинки#подборка#автомир#люди#Разное#искусство#истории#творчество#Япония
#факты#кино#интересное#история#позитив#в мире#съемка#Приколы#фотографии#роль
По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro Не только учёный: умница, добряк, юморист – интересные факты из жизни Нильса Бора Не только учёный: умница, добряк, юморист – интересные факты из жизни Нильса Бора Красоты и чудеса мира: 35 удивительных мест и артефактов со всей планеты Красоты и чудеса мира: 35 удивительных мест и артефактов со всей планеты Как 19-летняя летчица стала самой молодой кругосветной путешественницей в истории Как 19-летняя летчица стала самой молодой кругосветной путешественницей в истории Пещера Ласко: Сикстинская капелла первобытной живописи Пещера Ласко: Сикстинская капелла первобытной живописи 30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе 30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе

На что жалуетесь?

Вернуться