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Пост о женской логике, собранный мужчиной

Пост о женской логике, собранный мужчиной (15 фото)

Автор:
14 апреля 2022 12:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женская логика   логика   мужчины и женщины   подборка   прикол   
3113
15
Все стереотипы о женской логике уютно упакованы в этой подборке. Осторожно: много пошлостей и тонких намёков. Примечательно, что намёков с самых разных сторон: женской и мужской.
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Источник:

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Метки: Юмор   женская логика   логика   мужчины и женщины   подборка   прикол   
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16  комментариев
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 59 минут назад
Как-то заезжено уже. Женщина в 30 старуха?) Глупость какая. Мир меняется и браки (обдуманные) чаще заключаются после 30. Истеричны? Так подобное ищет подобное. Я выбираю нормальных женщин. Может есть повод кому-то задуматься?
Насколько бы я ни был сторонником патриархата, многие "шутки" мне показались не смешными, даже глупыми.
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
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1k
DHC Полчаса назад
4. Клевый, но лежит далеко от входа
(это я про кладбище))
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5k
Алексей 59 минут назад
А на последнем фото электровилка что значит? )))
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15k
seller-k Час назад
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21k
KOSTELLO Час назад
Юмор о женской логике, это все равно, что юмор о единорогах.
И того и другого не существует
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7k
сеньор Леонсио Час назад
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920
Мурчелло Час назад
Или юмор говно,или у меня юмор говно.При чем в обоих случаях юмор говно.
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сеньор Леонсио Час назад
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