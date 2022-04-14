Пост о женской логике, собранный мужчиной

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Все стереотипы о женской логике уютно упакованы в этой подборке. Осторожно: много пошлостей и тонких намёков. Примечательно, что намёков с самых разных сторон: женской и мужской.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Насколько бы я ни был сторонником патриархата, многие "шутки" мне показались не смешными, даже глупыми.
(это я про кладбище))
И того и другого не существует
Проблема не в женщинах, а мужчинах без образования.