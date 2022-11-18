Своими руками: столик с украшением из компасов и маленьким секретом

Никогда не знаешь, что дарить на свадьбу. Поэтому герой этого поста, узнав о том, что его соседи по квартире женятся, решил сделать им подарок своими руками. Благо они растут у него из нужного места. И сделал уникальную вещь, столик с тысячей маленьких компасов, которыми еще и можно управлять. Крутейший подгон на свадьбу!

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Итак, парень нашел выброшенный кем-то круглый столик. Старый, но симпатичный 0 Источник:

Видно, что потрепанный. Наверное, многое повидал на своем веку 0 Источник:

Наш герой взял фрезер и закрепил в центре стола доску так, чтобы использовать ее в качестве циркуля. Получился почти идеальный круг 0 Источник:

Первый проход с фрезером по кругу 0 Источник:

Далее важный момент: примерка мини-компасов, они должны плотно прилегать друг к другу. Пришлось расширить круг на несколько миллиметров, но все последующие внутренние кольца уже этого не требовали, все укладывалось идеально 0 Источник:

Далее нужно было просто вырезать всю внутреннюю часть этого круга 0 Источник:

Вот так 0 Источник:

Основная примерка. Все компасы были помещены в круг и прекрасно подошли друг к другу. Их там более тысячи 0 Источник:

Мастер отшлифовал оставшуюся деревянную часть столешницы и добавил слой защитного покрытия 0 Источник:

Затем так же "полечил" ножки стола 0 Источник:

Внутреннюю поверхность тоже нужно было отшлифовать и покрасить 0 Источник:

Шлифовка и окраска аэрозольной краской внешнего края стола также были необходимы для эстетики 0 Источник:

Нижняя часть стола нуждалась в хорошей шлифовке. Теперь она стала выглядеть гораздо лучше 0 Источник:

И боковая часть столешницы тоже была приведена в чувство 0 Источник:

Крупный план результатов всей этой шлифовки. Текстура и цвет дерева выделяется теперь гораздо лучше 0 Источник:

Время повторной сборки. Использовался в основном оригинальный крепёж 0 Источник:

У стола снова есть ножки 0 Источник:

Ну что, пора вернуть компасы на место 0 Источник:

Немного крепкого клея — это все, что нужно 0 Источник:

Работа кропотливая, тут без пары бутылок пива или стаканчика виски не обойтись 0 Источник:

Почти готово! Интересно, сколько стаканов виски было выпито? 0 Источник:

Вот теперь точно готово 0 Источник:

Пришло время перейти к подставкам под стаканы. Но они будут не простые, а специальные 0 Источник:

Мастер нарезал несколько деревянных кружков 0 Источник:

Он собрал приспособление для фрезерного стола 0 Источник:

Оно позволило ему сделать круги намного точнее и ровнее 0 Источник:

Потом он взял более тонкий слой фанеры, вырезал кружки того же диаметра и сделал из них кольца 0 Источник:

Приклеил по кольцу на каждый кружок 0 Источник:

Пришло время снова использовать инструменты 0 Источник:

Так выглядит намного лучше! 0 Источник:

Дальше в подставках были просверлены отверстия под маленькие магниты. Зачем магниты? Скоро увидите! 0 Источник:

Со стеклянной столешницей столик заиграл новыми красками! 0 Источник:

А вот так выглядят готовые подставки 0 Источник: