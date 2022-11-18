Своими руками: столик с украшением из компасов и маленьким секретом

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Никогда не знаешь, что дарить на свадьбу. Поэтому герой этого поста, узнав о том, что его соседи по квартире женятся, решил сделать им подарок своими руками. Благо они растут у него из нужного места. И сделал уникальную вещь, столик с тысячей маленьких компасов, которыми еще и можно управлять. Крутейший подгон на свадьбу!
Наш герой взял фрезер и закрепил в центре стола доску так, чтобы использовать ее в качестве циркуля. Получился почти идеальный круг
Далее важный момент: примерка мини-компасов, они должны плотно прилегать друг к другу. Пришлось расширить круг на несколько миллиметров, но все последующие внутренние кольца уже этого не требовали, все укладывалось идеально
Основная примерка. Все компасы были помещены в круг и прекрасно подошли друг к другу. Их там более тысячи
Мастер отшлифовал оставшуюся деревянную часть столешницы и добавил слой защитного покрытия
Шлифовка и окраска аэрозольной краской внешнего края стола также были необходимы для эстетики
Крупный план результатов всей этой шлифовки. Текстура и цвет дерева выделяется теперь гораздо лучше
Потом он взял более тонкий слой фанеры, вырезал кружки того же диаметра и сделал из них кольца
Дальше в подставках были просверлены отверстия под маленькие магниты. Зачем магниты? Скоро увидите!
И - бинго! Вот как они работают! Отличная идея и прекрасное исполнение
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И как по мне, так эти мелкие компсы не особо и смотрятся. В целом прикольно, но не "вау".
Для столика под пиво лучше бы подошли цветные яркие крышки о бутылок.