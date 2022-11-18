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Своими руками: столик с украшением из компасов и маленьким секретом

Своими руками: столик с украшением из компасов и маленьким секретом

Автор:
18 ноября 2022 17:11
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Круто получилось   интересная идея   красивая вещь   лучший подарок на свадьбу   мебель своими руками   переделка мебели   подарок на свадьбу   столик   
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Никогда не знаешь, что дарить на свадьбу. Поэтому герой этого поста, узнав о том, что его соседи по квартире женятся, решил сделать им подарок своими руками. Благо они растут у него из нужного места. И сделал уникальную вещь, столик с тысячей маленьких компасов, которыми еще и можно управлять. Крутейший подгон на свадьбу!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Круто получилось   интересная идея   красивая вещь   лучший подарок на свадьбу   мебель своими руками   переделка мебели   подарок на свадьбу   столик   
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8  комментариев
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5k
sedoisever 2 часа назад
Автор так долго "шлифовал" каждую деревяшку, но ни слова нет о том, чем покрыты компасы.
И как по мне, так эти мелкие компсы не особо и смотрятся. В целом прикольно, но не "вау".
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18k
alexis 41 минуту назад
После реставрации был бы шикарный инкрустированный шпоном стол.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 42 минуты назад
Вот честно - НЕ ВПЕЧАТЛИЛО.
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9k
Izrin Maria Час назад
А компасы-то чем провинились?
Для столика под пиво лучше бы подошли цветные яркие крышки о бутылок.
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