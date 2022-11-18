735
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик
- 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
- 18 любопытных экспонатов, изюминка которых кроется в том, из чего они были сделаны
- 10 загадочных вещей, о предназначении которых сразу и не догадаешься
- Предметы из прошлого, которые стали частичкой истории
Новости партнёров
реклама
Старый священник:
- Сын мой, это всё просто: проповеди никто толком не слушает, поэтому сначала надо остограммиться для храбрости, по ходу проповеди несколько раз упомянуть Матерь Божью, а в конце проповеди сказать "Аминь".
Прочитал молодой священник проповедь. Народ смеясь выходит из церкви.
Старый священник молодому:
- Сын мой, Вы допустили три непростительные ошибки:
1. Вы не остограммились, а ополлитрились.
2. Вместо Божьей Матери упомянули совсем другую мать.
3. Вместо "Аминь" Вы сказали "пи___ц".
(АНЕКДОТ)