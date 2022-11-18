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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
18 ноября 2022 00:21
Метки: интересно   подборка   фото   
735
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Источник:

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1  комментарий
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Игорь 17 минут назад
Приходит молодой священник в церковь читать проповедь, обращается к старому. Мол, я первый раз проповедь читать буду, волнуюсь, посоветуйте, как это делать.
Старый священник:
- Сын мой, это всё просто: проповеди никто толком не слушает, поэтому сначала надо остограммиться для храбрости, по ходу проповеди несколько раз упомянуть Матерь Божью, а в конце проповеди сказать "Аминь".
Прочитал молодой священник проповедь. Народ смеясь выходит из церкви.
Старый священник молодому:
- Сын мой, Вы допустили три непростительные ошибки:
1. Вы не остограммились, а ополлитрились.
2. Вместо Божьей Матери упомянули совсем другую мать.
3. Вместо "Аминь" Вы сказали "пи___ц".
(АНЕКДОТ)
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