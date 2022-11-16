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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Редкое фото супружеской пары Щедрин-Плисецкая
Майю Плисецкую и Родиона Щедрина, которые прожили в браке более 50 лет, познакомила муза русского авангарда Лиля Брик.
9.
За пряжей. В деревне Изведово. Тверская губерния
Деревня (сельцо) Изведово располагалась на левом берегу Волги, потом вошла в состав современного посёлка Пено. 1910 г. Автор: С. М. Прокудин-Горский
11.
Metallica в тюрьме Сан-Квентин.
В 2003 году американская группа Metallica приехала в тюрьму Сан-Квентин, чтобы устроить там бесплатный концерт для заключенных, а также сделать им пожертвование в размере 10?000 долларов на строительство бейсбольной площадки.
15.
Солдат роты почетного караула, упавший в обморок при церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Годовщина освобождения Киева от немецких оккупантов. Киев, Украина. 6 ноября 1993 года
Сделал снимок Валерий Милосердов, украинский фотограф и фоторедактор. Вот что он вспоминает:
"В Киеве есть места, где у меня всегда получаются удачные снимки. Парк Славы — одно из них. В ноябре 1993-го, в годовщину освобождения Киева, вместе где-то с двадцатью фотокорами и телеоператорами я приехал снимать возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата.
Вдалеке наметилось оживление — к нам двинулась колона высокого начальства. И вдруг рядом громко лязгнул металл о камень. Я быстро перевёл камеру на звук и нажал на спуск: один из солдат роты почётного караула без сознания лежал на гранитной дорожке.
Я успел сделать только один кадр — паренька моментально унесли. Кто-то из стоящих рядом фотографов только спросил, что это было?".
"В Киеве есть места, где у меня всегда получаются удачные снимки. Парк Славы — одно из них. В ноябре 1993-го, в годовщину освобождения Киева, вместе где-то с двадцатью фотокорами и телеоператорами я приехал снимать возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата.
Вдалеке наметилось оживление — к нам двинулась колона высокого начальства. И вдруг рядом громко лязгнул металл о камень. Я быстро перевёл камеру на звук и нажал на спуск: один из солдат роты почётного караула без сознания лежал на гранитной дорожке.
Я успел сделать только один кадр — паренька моментально унесли. Кто-то из стоящих рядом фотографов только спросил, что это было?".
21.
Глиникский мост, где происходил обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского пилота Френсиса Пауэрса, Берлин, 1962 год
22.
Художник Илья Глазунов рисует портрет итальянской киноактрисы Джины Лоллобриджиды. 1964 год
Среди тех, кто позировал Глазунову, - Индира Ганди, Клаудиа Кардинале, Джульетта Мазина и Джина Лоллобриджида.
23.
Добрая американская традиция - очереди за едой. Огайо, 1937-й год
Надпись на плакате сзади очереди: "Самый высокий уровень жизни в мире. Американский образ жизни - другого такого нет".
25.
Премьер-министр Канады Пьер Трюдо с детьми во время праздничного парада, 1978 год. Фотография из архива Отто Беттмана
27.
Военно–санитарный поезд имени императрицы Марии Федоровны на перроне Николаевского вокзала. Санкт–Петербург, 1904 год
28.
Вагон перемирия. 11 ноября 1918 года было заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война.
Слева направо, на первом плане представители Антанты: британский адмирал Хоуп, генерал Вейганд (начальник штаба), британский адмирал Уимисс, верховный главнокомандующий союзными войсками маршал Фош (с тростью и кепи), капитан Марриотт.
31.
Экскурсионный мотороллер «Тула» на территории ВДНХ, 1961 год
В 1960 году партия из 50 мототакси Т-200Т поступила к заказчику - ВДНХ. Эти машины имели пристыкованный к задней части легкового мотороллера открытый двухместный кузов довольно простой конструкции, с двумя передними управляемыми колесами.
39.
Моряки крейсера HMS Hermione собрались вокруг корабельного кота «Конвой». Средиземное море, 1941 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спасибо за информацию. Не знал, что Тутанхамона и короновать успели...
А глазки то какие гениальные-гениальные. Уже тогда было видно, что растет гений.