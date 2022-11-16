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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
16 ноября 2022 21:32
Метки: история   ретро   фото   
364
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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16k
Bill 9 часов назад
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Axel 2 часа назад
"Говард Картер открывает саркофаг короля Тутанхамона"

Спасибо за информацию. Не знал, что Тутанхамона и короновать успели...
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4k
Frank Borman 5 часов назад
18. Эйнштейн в трёхлетнем возрасте, 1882 год

А глазки то какие гениальные-гениальные. Уже тогда было видно, что растет гений.
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