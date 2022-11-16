15.

Сделал снимок Валерий Милосердов, украинский фотограф и фоторедактор. Вот что он вспоминает:



"В Киеве есть места, где у меня всегда получаются удачные снимки. Парк Славы — одно из них. В ноябре 1993-го, в годовщину освобождения Киева, вместе где-то с двадцатью фотокорами и телеоператорами я приехал снимать возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата.



Вдалеке наметилось оживление — к нам двинулась колона высокого начальства. И вдруг рядом громко лязгнул металл о камень. Я быстро перевёл камеру на звук и нажал на спуск: один из солдат роты почётного караула без сознания лежал на гранитной дорожке.



Я успел сделать только один кадр — паренька моментально унесли. Кто-то из стоящих рядом фотографов только спросил, что это было?".