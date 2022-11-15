Как два друга превратили «Кадиллак» в самое быстрое джакузи в мире

Много лет назад в канадском колледже два будущих инженера беззаботно распивали пиво, когда в их пьяные головы вдруг пришла грандиозная идея установить мировой рекорд, построив самое быстрое в мире джакузи. Потому что… а почему бы и нет!
Это Фил Вейкер и Дункан Форстер, которые сейчас живут в Лос-Анджелесе, но много лет назад учились в Канаде. Они учились в Университете Макмастера в Хэмилтоне, Онтарио, когда их посетила идея создать единственное в своем роде мобильное джакузи. Это было еще в 1996 году, так что у них было полно времени продумать план до малейшей детали.
Для основы требовалось что-то большое, красивое и уникальное — при этом, чтобы джакузи было действительно самым быстрым в мире, также был необходим мощный двигатель. Инженеры остановили свой выбор на кабриолете Cadillac Coupe DeVille 1969 года выпуска — большой автомобиль с крутым внешним видом, большим двигателя и прочной рамой. Он был на ходу и обошелся друзьям всего в 800 долларов.
Отвезя «Кадиллак» в мастерскую, они приступили к удалению ненужного интерьера и укреплению кузова и рамы, чтобы автомобиль смог выдержать сотни литров воды.
Чтобы в самом быстром в мире джакузи можно было спокойно лежать и расслабляться, друзьям пришлось полностью перестроить салон автомобиля, в том числе снять приборную панель, удалить все сидения и заднюю панель.
После этого им нужно было смоделировать будущую гидромассажную ванну, используя фанеру и МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности).
Они взяли МДФ и еще фанеру и создали «негатив». Им нужно было сделать поверхность абсолютно идеальной, поэтому они шлифовали форму, казалось, целую вечность, и покрыли ее специальным материалом, чтобы придать ей гладкости.
Закончив работу, они покрыли форму несколькими слоями стекловолокна и наполнили галлонами пластмассы.
Как только ванна высохла, друзья использовали сжатый воздух, чтобы извлечь ее из формы.
Ванну установили в автомобиль, и она подошла идеально. Тогда друзья начали работу над системой управления. К тому же, им надо было установить систему форсунок, насос, нагреватель и фильтр.
Приборную панель изготовили с использованием той же технологии стеклопластика, что и саму ванну. Все датчики полностью водонепроницаемы и защищены от брызг.
Инженерам пришлось попотеть, когда дело дошло до установки насоса, фильтра и переливного бачка. Им пришлось провести трубы через внутреннюю часть к нужным местам в самом джакузи. Для нагрева воды до 102 градусов они решили использовать двигатель автомобиля — это будет происходить с помощью теплообменников на изображении ниже, которые установлены на полу под местом пассажира.
После закончив с салоном и сантехникой, друзья приступили к покраске и кузову. Автомобиль должен был стать не только самым быстрым джакузи в мире, но еще и отлично выглядеть, когда он будет лететь на полной скорости по соляным равнинам Бонневилля в штате Юта.
Подготовив кузов и накрыв салон, друзья решили покрасить «Кадиллак» в красивый светло-голубой цвет, который выгодно подчеркнет саму ванну.
Они также вручную отреставрировали все эмблемы.
Им также пришлось отреставрировать и отполировать весь хром. «Кадиллаки» печально славятся тем, что оснащены огромным количеством хрома.
Когда с внешним видом было покончено, пришло время урепить раму и подвеску, чтобы автомобиль мог с комфортом везти сотни литров воды.
Это означало, что подрамник нужно было полностью укрепить сталью, отремонтировать и покрасить.
После укрепления рамы следующим шагом было сделать адекватную подвеску. Друзья решили использовать изготовленную на заказ воздушную подушку для дополнительной прочности и возможности регулировки.
Мощность установки составляет колоссальные 472 кубических дюйма. Она должна отлично справляться с задачей, выдавая примерно 375 лошадиных сил.
Ребята надеются установить мировой рекорд во время «Недели скорости» на соляных равнинах Бонневилля в Юте. Они тщательно изучили правила и предусмотрели все детали, включая вопрос безопасности. Скорее всего, мировой рекорд для самого быстрого джакузи пока еще не установлен, поэтому их шансы довольно высоки.
Пришло время испытать этого красавчика. Друзья назвали его «Cadillac Carpool DeVille», и он гарантированно привлечет внимание.
Издалека ни за что не догадаться, что этот автомобиль на самом деле является полностью функциональным мобильным джакузи.
Если заглянуть прямо за боковое зеркало водителя, можно увидеть рукоятки управления дроссельной заслонкой. Система управляет двигателем и контролируют скорость и торможение. Для движения рукоятку нужно передвинуть вперед, и потянуть назад для торможения. Замедляться обязательно нужно очень медленно — при резком торможении вся вода в машине хлынет вперед.
Вот крупный план интерьера. Датчиков пока нет, но можно оценить, как круто выглядят рукоятки управления дроссельной заслонкой рядом с хромированным рулем.
Можно представить реакцию водителя, рядом с которым на светофоре остановятся эти двое...
«Cadillac Carpool DeVille» наверняка уже является самым быстрым джакузи в мире, но друзья запустили краудфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги на поездку на соляные равнины Бонневилля и официально доказать это. Они просили 11 000 долларов, чтобы арендовать тягач, оплатить бензин и другие дорожные расходы, и достигли своей цели.
Теперь можно и расслабиться!
А вот и ролик о том, как строилось самое быстрое в мире джакузи и как оно выглядит в действии. Что думаете, прокатились бы в таком?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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This Car?
На светофоре стоят рядом «Запорожец» и крутой «Мерседес». Из «Запорожца» высовывается рука и стучит в стекло «Мерседеса»:
- Мужик, у тебя бумага для факса есть? У меня кончилась, а мне сообщение идет.
«Мерседес» срывается на красный и уезжает. Его хозяин приезжает в гараж и орет на механиков:
- Я говорил, чтобы вы мне установили в машину все, что можно. Какой-то ржавый «Запорожец» факс имеет, а вы мне что подсунули?
Ему тут же поставили факс. Через неделю обе машины встречаются на стоянке у супермаркета. Хозяин «Мерседеса» с довольным видом стучит в стекло «Запорожца»:
- Мужик, а мужик?
Молчание. Снова стук, снова молчание. Наконец из «Запорожца» высовывается голова:
- Ну чё?
- Мужик, бумага для факса нужна? Могу одолжить.
- Ты из-за такой ерунды меня из джакузи вынул?