Как два друга превратили «Кадиллак» в самое быстрое джакузи в мире

Это Фил Вейкер и Дункан Форстер, которые сейчас живут в Лос-Анджелесе, но много лет назад учились в Канаде. Они учились в Университете Макмастера в Хэмилтоне, Онтарио, когда их посетила идея создать единственное в своем роде мобильное джакузи. Это было еще в 1996 году, так что у них было полно времени продумать план до малейшей детали.