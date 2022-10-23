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Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров

Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров

Автор:
23 октября 2022 17:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   подборка   скриншоты   смешные переписки   сообщения от родителей   соцсети   
4419
18

Переписки уже давно плотно вошли в нашу жизнь и стали чем-то обыденным. Однако за тонной ежедневных сообщений всегда можно найти настоящие жемчужины юмора или нелепости, становящиеся достоянием общественности благодаря сделанному вовремя скриншоту.

С таким успехом подобные переписки станут настоящим видом искусства.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   подборка   скриншоты   смешные переписки   сообщения от родителей   соцсети   
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4  комментария
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16k
Ал 43 минуты назад
угостить в тайне от детей конфетами !!! достойная женщина !
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4k
perekrestok Полчаса назад
Как говорили раньше "из рубрики НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ".
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10k
Дмитрий 40 минут назад
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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