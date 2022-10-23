Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров

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Переписки уже давно плотно вошли в нашу жизнь и стали чем-то обыденным. Однако за тонной ежедневных сообщений всегда можно найти настоящие жемчужины юмора или нелепости, становящиеся достоянием общественности благодаря сделанному вовремя скриншоту.
С таким успехом подобные переписки станут настоящим видом искусства.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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