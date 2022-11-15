Кот похитил пакет корма из магазина

Бездомный кот из Сочи провернул крайне наглое ограбление. Хвостатый вынес из супермаркета целую упаковку корма

Кот действовал очень уверенно — возможно, это был не его первый «налет». Усатый воришка улучил момент, когда в отделе никого не было, взял в зубы большую упаковку корма и спокойно пошел к выходу. По пути животное пару раз роняло добычу, но продолжало идти.