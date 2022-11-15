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Кот похитил пакет корма из магазина

Кот похитил пакет корма из магазина

Автор:
15 ноября 2022 18:34
Сообщество : Животные
Метки: Сочи   грабители   интересное   кот   криминал   магазин   ограбление   позитив   
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Бездомный кот из Сочи провернул крайне наглое ограбление. Хвостатый вынес из супермаркета целую упаковку корма

Кот действовал очень уверенно — возможно, это был не его первый «налет». Усатый воришка улучил момент, когда в отделе никого не было, взял в зубы большую упаковку корма и спокойно пошел к выходу. По пути животное пару раз роняло добычу, но продолжало идти.

Злоумышленнику даже удалось покинуть магазин, пока продавщица была занята с покупателем. Сотрудники супермаркета заметили вора, когда он уже шел по улице с пачкой корма в зубах. Неизвестно, удалось ли продавщице настичь хвостатого преступника.


В комментариях под видео многие люди симпатизируют смелому животному. «Надеюсь, не догнала. Котик — красавчик», — написала одна из пользовательниц. «Это самая милая кража, которую я видела», — добавила другая.

Источник:

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Метки: Сочи   грабители   интересное   кот   криминал   магазин   ограбление   позитив   
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11  комментариев
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21k
Слепой Пью 5 часов назад
Явный рецидивист - котя еще и выбирал, с каким вкусом вискас выбрать! Удачи хвостику!
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3k
Григорий 3 часа назад
надеюсь тётка хранительница ништяков, не догнала робинкота)
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6k
Allmaster 4 часа назад
Как то уж поди лет 20-25 назад, у нас на остановке с лотка тетка мясом и всяким торговала.
Так смотрим, собакен сзади пачку сосисычей цапнул и ходу.
Прикольно что, тетке сказали, а она так обреченно, так разве усмотришь, он не первый раз!
А потом выяснилось, собак то не для себя... а в дом нес!
Ну, ему доляну выделяли похоже, а так этот песель в соседнем доме у алкосемейки был. Выучили?
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20k
Alf 5 часов назад
Он долго и упорно выбирал. Так это же настоящая реклама кошачьего корма. Интересно, какой он выбрал?
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15k
Alex 6 часов назад
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20k
babuby 6 часов назад
То кот, то кошка,... Вы-бы определились для начала!
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530
Царь 6 часов назад
Армянские [мат]-все такие. Лишь бы спистиь.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
5099



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