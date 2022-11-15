Кот похитил пакет корма из магазина

Бездомный кот из Сочи провернул крайне наглое ограбление. Хвостатый вынес из супермаркета целую упаковку корма
Кот действовал очень уверенно — возможно, это был не его первый «налет». Усатый воришка улучил момент, когда в отделе никого не было, взял в зубы большую упаковку корма и спокойно пошел к выходу. По пути животное пару раз роняло добычу, но продолжало идти.
Злоумышленнику даже удалось покинуть магазин, пока продавщица была занята с покупателем. Сотрудники супермаркета заметили вора, когда он уже шел по улице с пачкой корма в зубах. Неизвестно, удалось ли продавщице настичь хвостатого преступника.
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В комментариях под видео многие люди симпатизируют смелому животному. «Надеюсь, не догнала. Котик — красавчик», — написала одна из пользовательниц. «Это самая милая кража, которую я видела», — добавила другая.
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АНТИФИШКИ
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Так смотрим, собакен сзади пачку сосисычей цапнул и ходу.
Прикольно что, тетке сказали, а она так обреченно, так разве усмотришь, он не первый раз!
А потом выяснилось, собак то не для себя... а в дом нес!
Ну, ему доляну выделяли похоже, а так этот песель в соседнем доме у алкосемейки был. Выучили?
Подсемейство: Малые кошки
Род: Кошки
Вид: Кошка
Пол: Кот
Профессия: Добытчик)