Мама с сыном воссоединились 20 лет спустя

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Сын нашел биологическую мать после 20 лет отсутствия благодаря сообщению в соцсетях. Как оказалось, они работали в одном и том же месте, не зная друг о друге.
Холли и Бенджамин воссоединились после 20 лет разлуки. Тогда, 20 лет назад, Холли пришлось сделать трудный выбор: отдать Бенджамина на усыновление. И вот теперь одно сообщение в соцсетях навсегда изменило жизнь юноши.
20-летний помощник учителя средней школы с юных лет знал, что его усыновили родители Анжела и Брайан Халлеберг. Любопытство по поводу его биологической матери преследовало его на протяжении многих лет, но все, что он знал, это ее имя — Холли. «Я всегда думал о ней с благодарностью, — сказал Бенджамин. - Ведь благодаря ее жертве мне была дана жизнь, полная возможностей, за что я и мои родители ей очень благодарны. Отсюда и желание встретиться с ней однажды».
20-летний помощник учителя средней школы с юных лет знал, что его усыновили родители Анжела и Брайан Халлеберг. Любопытство по поводу его биологической матери преследовало его на протяжении многих лет, но все, что он знал, это ее имя — Холли. «Я всегда думал о ней с благодарностью, — сказал Бенджамин. - Ведь благодаря ее жертве мне была дана жизнь, полная возможностей, за что я и мои родители ей очень благодарны. Отсюда и желание встретиться с ней однажды».
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Холли было всего 15 лет, когда у нее родился сын, и у нее не было возможностей обеспечить ему достойное качество жизни, поэтому она нашла того, кто мог это сделать. Но Холли Ширер, которая никогда не забывала о ребенке, которого отдала на усыновление в День благодарения 20 лет назад. «Он заслужил мать и отца, дом с игровой площадкой на заднем дворе, на которой он может играть, собаку — все то, что я не могла ему дать», — говорит Холли.
Бенджамина усыновила пара, которая изо всех сил пыталась зачать ребенка, но безрезультатно. Это было самое трудное решение, которое Холли когда-либо приходилось принимать, и Анджела и Брайан, его новая мать, беспокоились о ней. «Мы знали, что Холли любит Бенджамина с того дня, как отдала его нам, — сказала Анджела. - Она любила его всем сердцем и душой».
Хотя с тех пор прошли годы, тоска не уменьшилась. «Он всегда был у меня в памяти. Тем более в праздники и его день рождения, это были просто американские горки эмоций», — сказала Холли. Женщина была в курсе жизни своего ребенка: от Халлебергов она регулярно получала письма и фотографии Бенджамина.
Хотя с тех пор прошли годы, тоска не уменьшилась. «Он всегда был у меня в памяти. Тем более в праздники и его день рождения, это были просто американские горки эмоций», — сказала Холли. Женщина была в курсе жизни своего ребенка: от Халлебергов она регулярно получала письма и фотографии Бенджамина.
Через три года письма прекратились, так как агентство по усыновлению закрылось в 2014 году. Больше ничто не связывало две семьи, а Холли знала родителей только по имени, поэтому они потеряли связь. Холли признается: «Я все время думала о нем».
С появлением социальных сетей Холли начала искать сына в Интернете. Через некоторое время она попала на страницу Бенджамина в социальной сети. «Ему было 18, когда я нашла его, и я очень колебалась, — объяснила она. - У него было так много всего в жизни… Последнее, что я хотеал сделать, это разбить его жизнь. Так что я просто наблюдал издалека».
Все это время Бенджамин пытался найти свою биологическую мать. Он писал письма, регистрировался в реестре усыновленных и даже прошел тест ДНК, но все зацепки вели в никуда.
Все это время Бенджамин пытался найти свою биологическую мать. Он писал письма, регистрировался в реестре усыновленных и даже прошел тест ДНК, но все зацепки вели в никуда.
Внезапно все изменилось. Для этого потребовалось всего одно сообщение в соцсети в котором Холли поздравляла Бенджамина с днем рождения. «Я точно помню место, где я был, когда получил сообщение. Я был на работе. Я работал оператором станка и помню, что был на станке № 15, — сказал Бенджамин. - Между нашими ежечасными проверками качества я взял телефон и увидел ее сообщение».
Сообщение гласило: «С днем рождения. Надеюсь, у тебя был замечательный день!» Поскольку оно исходило от совершенно незнакомого человека, Бенджамин ответил: «Привет, откуда ты меня знаешь?»
Холли объяснила: «Ты меня не знаешь. 20 лет назад я приняла самое трудное решение в своей жизни и отдала своего прекрасного маленького ребенка на усыновление в прекрасную семью. Я не собираюсь переворачивать твою жизнь с ног на голову. Я думала о тебе каждый день и, наконец, набралась смелости отправить тебе сообщение. Желаю счастливого дня рождения."
Бенджамин заявил, что сообщение поразило его: ведь его нашел тот человек, которого он искал. "Я плакал. Все это вызвало очень положительные эмоции, — сказал он. - Для меня это был день, которого я ждал 20 лет своей жизни, и представить, что он наконец наступил, было очень волнительно. Пришлось многое принять».
Бенджамин заявил, что сообщение поразило его: ведь его нашел тот человек, которого он искал. "Я плакал. Все это вызвало очень положительные эмоции, — сказал он. - Для меня это был день, которого я ждал 20 лет своей жизни, и представить, что он наконец наступил, было очень волнительно. Пришлось многое принять».
Бенджамин тут же попросил биологическую мать о встрече. «Он попросил о встрече прямо сейчас, что меня немного шокировало, — рассказала Холли. - Я не ожидала этого, но он хотел встретиться не откладывая». Они запланировали встретиться за ужином на следующий день вместе с родителями Бенджамина и семьей Холли.
Бенджамин добавил: «Я не хотел больше ждать. Я ждал 20 лет, и этого было достаточно для меня». Он написал в соцсетях: «Мои корни. Моя ДНК. У меня никогда в жизни такого не было. Хотите еще один забавный факт? Я получил это письмо 20 ноября, в Национальный день усыновления».
Бенджамин добавил: «Я не хотел больше ждать. Я ждал 20 лет, и этого было достаточно для меня». Он написал в соцсетях: «Мои корни. Моя ДНК. У меня никогда в жизни такого не было. Хотите еще один забавный факт? Я получил это письмо 20 ноября, в Национальный день усыновления».
21 ноября 2021 года Холли и Бенджамин наконец воссоединились, их сопровождали семьи. Сначала Холли встретилась с Анжелой и Брайаном, приемными родителями Бенджамина. Холли отметила, что они очень похожи на то, какими она их помнила.
Затем, примерно через 5 минут ожидания, прибыл Бенджамин. «Он подошел и похлопал меня по плечу, и радость просто переполнила меня, и мы просто сидели, обнимаясь, около пяти минут и плакали, — сказала она. - Я не могла поверить, что это произошло».
Бенджамин был так же ошеломлен. «Я просто посмотрел на нее и подумал: «Ты настоящая, ты передо мной». И это было сюрреалистично, — рассказал он. - Это было то, о чем я мечтал».
Затем, примерно через 5 минут ожидания, прибыл Бенджамин. «Он подошел и похлопал меня по плечу, и радость просто переполнила меня, и мы просто сидели, обнимаясь, около пяти минут и плакали, — сказала она. - Я не могла поверить, что это произошло».
Бенджамин был так же ошеломлен. «Я просто посмотрел на нее и подумал: «Ты настоящая, ты передо мной». И это было сюрреалистично, — рассказал он. - Это было то, о чем я мечтал».
Их встреча длилась более трех часов, после чего они случайно выяснили забавную вещь — последние два года они работали в одной больнице. Бенджамин работает волонтером в отделении интенсивной терапии новорожденных, а Холли - фельдшером в Кардиологическом центре больницы Святого Марка в Солт-Лейк-Сити.
«Я проходила мимо отделения интенсивной терапии каждый божий день. Мы парковались в одном гараже, могли быть на одном этаже, но понятия не имели, что находимся так близко», — сказала Холли.
«Я проходила мимо отделения интенсивной терапии каждый божий день. Мы парковались в одном гараже, могли быть на одном этаже, но понятия не имели, что находимся так близко», — сказала Холли.
После воссоединения с матерью Бенджамин также встретился со своими младшими сводными братом и сводной сестрой. Он старается встречаться с Холли на работе хотя бы раз в неделю. Они настолько сблизились, что теперь он тоже называет ее мамой. «Возможность сесть с моей биологической мамой, просто выпить кофе и поговорить, прежде чем я пойду на свою смену в отделении интенсивной терапии - это потрясающе», — сказал он.
Холли тоже счастлива. «Это просто чудесно. Я часть его жизни. Просто знать, что его номер телефона есть в моем телефоне, и я могу позвонить ему или написать ему в любое время… это потрясающе», — сказала Холли.
Холли тоже счастлива. «Это просто чудесно. Я часть его жизни. Просто знать, что его номер телефона есть в моем телефоне, и я могу позвонить ему или написать ему в любое время… это потрясающе», — сказала Холли.
Любому из тех, кто все еще ищет своих биологических родителей, Бенджамин советует не терять надежду. «В какой-то момент я почти сдался. Я пробовал так много способов, но они не работали, — сказал он. - Это произошло, когда я меньше всего этого ожидал. Это было совершенно неожиданно. Встреча с моей биологической семьей, сводными братьями и сестрами и моей биологической мамой была для меня очень исцеляющей. Во мне словно была дыра, о которой я не знал, и общение с ними заполнило ее. Я чувствую себя очень целостным. Я чувствую, что наконец-то готов продолжить свою жизнь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нахрена искать этих мразей?!! Разве что чтоб убить. Но оно того не стоит - сами сдохнут. Кукушки [мат]
О которой так любят с соплями восхищенно рассказывать апологеты Запада?
Которая и квартиру отдельную оплатит, и пособие в несколько тысяч (!) фунтов ежемесячно выплачивает матери, и лечит бесплатно, да еще и всякие прочие ништяки дает.
В конце концов, там и папа есть где-то в теории. Который тоже как бы обязан.