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Мама с сыном воссоединились 20 лет спустя

Мама с сыном воссоединились 20 лет спустя

Автор:
08 июня 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мать и сын   воссоединение семьи   истории   личные истории   мило   родная кровь   сила соцсетей   случайная удача   
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Сын нашел биологическую мать после 20 лет отсутствия благодаря сообщению в соцсетях. Как оказалось, они работали в одном и том же месте, не зная друг о друге.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мать и сын   воссоединение семьи   истории   личные истории   мило   родная кровь   сила соцсетей   случайная удача   
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4  комментария
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Пумба 44 минуты назад
"Любому из тех, кто все еще ищет своих биологических родителей, Бенджамин советует не терять надежду"
Нахрена искать этих мразей?!! Разве что чтоб убить. Но оно того не стоит - сами сдохнут. Кукушки [мат]
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