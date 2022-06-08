Мама с сыном воссоединились 20 лет спустя

Холли объяснила: «Ты меня не знаешь. 20 лет назад я приняла самое трудное решение в своей жизни и отдала своего прекрасного маленького ребенка на усыновление в прекрасную семью. Я не собираюсь переворачивать твою жизнь с ног на голову. Я думала о тебе каждый день и, наконец, набралась смелости отправить тебе сообщение. Желаю счастливого дня рождения."

Бенджамин заявил, что сообщение поразило его: ведь его нашел тот человек, которого он искал. "Я плакал. Все это вызвало очень положительные эмоции, — сказал он. - Для меня это был день, которого я ждал 20 лет своей жизни, и представить, что он наконец наступил, было очень волнительно. Пришлось многое принять».