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Ещё никто не уходил от бабушек голодным

Ещё никто не уходил от бабушек голодным

Автор:
15 ноября 2022 15:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушки   подборка   разница в возрасте   старики   старшее поколение   
2639
15
А если остаться у бабули, то можно и ожирение получить. Подборка убойных мемов о бабушках, в основе которых лежат реальные истории. Нет, ну серьёзно, кто-то уезжал от бабули голодным?
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Источник:

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Метки: Юмор   бабушки   подборка   разница в возрасте   старики   старшее поколение   
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4  комментария
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1k
S__D 53 минуты назад
Комментарий к фото
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46k
Эльза Вайнц 4 минуты назад
Всем хорошим бабушкам и дедушкам, долгих лет здравия и ясного ума!
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20k
Сталкер Полчаса назад
И нахрена тебе потом будет нужна эта коровище? ))

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43k
Карандаш Час назад
Даже в посте про бабушек найдутся минусующие контрацептивы.
Йух бы у вас на лбу вырос, выродки!
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