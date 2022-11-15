Ещё никто не уходил от бабушек голодным

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А если остаться у бабули, то можно и ожирение получить. Подборка убойных мемов о бабушках, в основе которых лежат реальные истории. Нет, ну серьёзно, кто-то уезжал от бабули голодным?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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