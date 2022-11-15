Ещё никто не уходил от бабушек голодным

А если остаться у бабули, то можно и ожирение получить. Подборка убойных мемов о бабушках, в основе которых лежат реальные истории. Нет, ну серьёзно, кто-то уезжал от бабули голодным?

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2. Нельзя от бабушки уехать голодным 0

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5. Критический подход 0

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7. Что происходит? 0

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9. Лучше и не скажешь 0 Источник:

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12. Как рассмешить бабулю 0 Источник:

13. Годный совет 0 Источник:

14. Навестите бабушку 0 Источник: