В Китае вспыхнул антиковидный бунт

Люди массово выходят на улицу, сносят баррикады и требуют снять все ограничения и прекратить изоляцию.
Центром волнений стал Хайчжу. Жителей уже в который раз отправили на самоизоляцию и их терпение лопнуло.
Таких масштабных протестов в Китае не было давно. По всей видимости, люди уже окончательно устали от всех этих изоляций и ограничений. А местные власти упрямо вводят всё новые и новые запреты.
Источник:
Источник:
Источник:
Чтобы утихомирить протестующих, правительство направило в район вооружённых полицейских.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Странные ковидные ограничения в других странах
- Мэйд ин Чайна: китайские власти строят социалистический интернет
- Свадьба или митинг? Итальянцы даже протестуют со вкусом
- В Китае появился новый вирус - «Ланъя»
- Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент
ЗЫ. Кстати Китай в этом отношении не исключение, просто сегодня не его день на фишках.
Пора Путину подмогу высылать как в Белоруссию и Казахстан?
У них там чуть ли не крепостное право вводят уже 2й год, а они только выходят.
Тут тебе и ограничения передвижений. Сбор данных о гражданах, при том в добровольно-принудительном порядке. Любой каприз под упаковкой Ковида. А уж про отслеживание... тут такой толчок был дан! Одно удовольствие для власти загнать народ в стойло.
пустые улицы, пустые составы метро днем, люди в ПРОТИВОГАЗАХ или резиновых перчатках по локоть на улице, ...
Хорошо, что мой "отпуск" продлился 4 месяца "всего".
не капли не шучу, такая страшная болезнь была и резко пропала