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В Китае вспыхнул антиковидный бунт

В Китае вспыхнул антиковидный бунт

Автор:
15 ноября 2022 14:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Китай   баррикады   бунт   ограничения   полиция   протесты   самоизоляция   
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Люди массово выходят на улицу, сносят баррикады и требуют снять все ограничения и прекратить изоляцию.

Центром волнений стал Хайчжу. Жителей уже в который раз отправили на самоизоляцию и их терпение лопнуло.

Таких масштабных протестов в Китае не было давно. По всей видимости, люди уже окончательно устали от всех этих изоляций и ограничений. А местные власти упрямо вводят всё новые и новые запреты.

Чтобы утихомирить протестующих, правительство направило в район вооружённых полицейских.


Источник:

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Метки: COVID-19   Китай   баррикады   бунт   ограничения   полиция   протесты   самоизоляция   
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13  комментариев
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1k
Егор 52 минуты назад
100 км от Гонконга, почти напротив Тайваня - ясно же, что стихийное выступление народа...
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29k
Ashabad Минуту назад
Просто сегодня на фишках день анти-китайской пропаганды. А происходит это из-за всеобщего кризиса капитализма. Пропагандисты ведущих капиталистических стран получили команду "фас".
ЗЫ. Кстати Китай в этом отношении не исключение, просто сегодня не его день на фишках.
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517
Sergius SPb 11 минут назад
Товарища Си снесут и.....
Пора Путину подмогу высылать как в Белоруссию и Казахстан?
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2k
Роман 23 минуты назад
А говорят, что это мы терпилы..
У них там чуть ли не крепостное право вводят уже 2й год, а они только выходят.
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
"Люди массово выходят на улицу, сносят баррикады...""------А кто эти баррикады построил ? Те,кто за ковидные ограничения ?
Ссылка www.youtube.com
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49k
dima423 55 минут назад
да китайцы реально епнулись со своей "политикой нулевой терпимости"... это еще они там окуеть какие терпеливые, в любой другой точке мира давно бы бунты были
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9k
antonium Час назад
Ковиды возникают когда это нужно властьпридержащим. Как надобность отпадет, все резко станут здоровыми.
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2k
poбт Час назад
ну да ну да
ковидные... прям как в иране бабские
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5k
Copycat Час назад
а че ковид ещё есть что ли? я думал он 24го февраля исчез

не капли не шучу, такая страшная болезнь была и резко пропала
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4
paulgr Gleb_Skameikin 9 минут назад
В общественном траспорте маски и не отменяли. Во всяком случае в NRW.
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