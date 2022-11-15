В Китае вспыхнул антиковидный бунт

Центром волнений стал Хайчжу. Жителей уже в который раз отправили на самоизоляцию и их терпение лопнуло.

Таких масштабных протестов в Китае не было давно. По всей видимости, люди уже окончательно устали от всех этих изоляций и ограничений. А местные власти упрямо вводят всё новые и новые запреты.