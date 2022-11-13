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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
13 ноября 2022 22:11
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
248
22
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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