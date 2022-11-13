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Весёлые картинки

Весёлые картинки

Автор:
13 ноября 2022 21:41
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Прикол   Юмор   ржач   
2751
13
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Всего по не многу... юмор, приколы...

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Метки: Анекдоты   Прикол   Юмор   ржач   
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32  комментария
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Kozlodoev Час назад
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Симпотная и всё при ней, в т.ч. чувство юмора. Норм мадемуазель.
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Timofey 2 минуты назад
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Timofey 4 минуты назад
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Timofey 7 минут назад
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Timofey 8 минут назад
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Гюрза 13 минут назад
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Видать тот еще дятел
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Timofey 13 минут назад
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amrita 14 минут назад
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Timofey 14 минут назад
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Timofey 17 минут назад
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Timofey 19 минут назад
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Они сейчас все так ходят…
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salim777 21 минуту назад
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Спасибо, Это был первый комплимент, который я слышала.
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salim777 23 минуты назад
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Бухо бухиенс - высшая форма эволюции и духовности.
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5k
salim777 24 минуты назад
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Я пи..данулся раз с велосипеда,
полуживой лежу в траве,
Любовь-фигня, куда больнее
Найти себя лицом в говне.
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salim777 Полчаса назад
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Вот тебе ведро сухого желатина, начинай.
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5k
salim777 Полчаса назад
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У меня старый приятель себе женщину для отношений ищет. Ему 51 год. Спрашиваю: - Какую ищешь?
- Весёлую, чтобы секс любила, бухнуть со мной могла и курила. И без претензий типа "мужик должен".
- Серьёзно?!
- Конечно! Я сам выпить и покурить люблю. Нах мне принцесса с запросами и ЗОЖем? Мне баба для души и секса нужна, а значит она должна быть со мной на одной волне.
Вообще-то если подумать, то и не поспоришь...
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9k
Василенко Татьяна 40 минут назад
"...Всего по не многу..." Стыд и позор!
А пост неплохой)
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218
Тамара Витальевна 49 минут назад
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А ласты?????
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879
Джонни 52 минуты назад
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ГомоБухиенс- это нетрадиционный алкоголик.
Человек Пьющий- скорее будет Хомо Бухиенс.
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4k
Kozlodoev Час назад
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Жена-орнитолог... бывает...
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4k
Kozlodoev Час назад
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На полу лежу я,
Вою от боли...
Лучше с велика упасть,
Чем страдать от геморроя...
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Гр Колючий
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