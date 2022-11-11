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Чердачок мадам Лалори

Чердачок мадам Лалори

Автор:
11 ноября 2022 12:05
Сообщество : Истории
Метки: Дельфина Лалори   Жизнь   история   новый орлеан   раб   рабовладельческий строй   слух   хозяин   эксперимент   
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Эта французская аристократка обладала ангельской внешностью. За которой клубилась тёмная беспросветная тьма. И только. Поскольку в существование души у Дельфины Лалори верится с трудом.

Когда в один апрельский день в 1834 году к дому на Royal Street, 1140 в Новом Орлеане подъехали пожарные, то владельцы – супружеская пара почему-то попытались воспрепятствовать их доступу внутрь. И на то были причины.

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Девочка появилась на свет в богатой семье Маккарти в 1775 году. Выходцы из Ирландии смогли сколотить состояние на торговле живым товаром – рабами. Дельфина с младых ногтей усвоила, что раб – это не человек. И господа имеют право распоряжаться им по своему усмотрению.

Первый брак девушки оказался недолгим: супруг – испанский офицер Де Лопес пал жертвой несчастного случая. Женщина осталась одна, но спустя четыре года снова вышла замуж за Жана Бланке. Правда, и этот брак был не слишком долгим: супруг скончался при загадочных обстоятельствах.

Между тем положение семьи укрепилось: кузен Дельфины занял пост мэра Нового Орлеана. И она стала лакомым кусочком для женихов, несмотря на два брака за плечами. В итоге одному из них – молодому и настойчивому дантисту Леонардо Луису Лалори она ответила согласием.

Счастливый супруг приобрел тот самый дом. И женщина упоенно бросилась обустраивать в нем семейное гнездышко. Но не только его…

Как-то раз соседи семейства Лалори стали невольными свидетелями странной сцены: с балкона третьего этажа выпрыгнула чернокожая девочка-рабыня. До этого загнанная хозяйкой и другими домочадцами в угол. Подросток с многочисленными травмами остался жив. Но никто не вызвал врача и не оказал помощи. Маленькая служанка умерла, выбрав такой страшный путь, и ее просто закопали в саду. А она панически боялась оказаться на чердаке мадам.

Соседи обратились в полицию. И дело о жестоком обращении с прислугой медленно, но верно завертелось. Хотя семья и была очень богатой и авторитетной в городе. В результате решением суда Лалори обязали продать на аукционе всех оставшихся 9 рабов. Дельфина поступила хитро: подговорила родных и знакомых купить их всех. Так невольники вернулись обратно в дом.

Когда пожарные при помощи полицейских все же оттеснили возмущенных супругов, они оказались в недоумении и замешательстве. На чердаке обнаружились прикованные к полу и стенам люди, рабы. Пожар на свой страх и риск спровоцировала повариха. Женщина, тоже прикованная к печи, подожгла занавески, чтобы привлечь внимание к дому.

Но если это еще как-то можно было понять, то наверху полицейских и огнеборцев ждал самый настоящий кошмар: лаборатория, где опыты ставились над живыми людьми. Стражи закона обнаружили в клетке несчастное существо – парня, которого Лалори пыталась превратить в женщину. В другой нашлась девушка с переломанными и сросшимися таким образом конечностями, что она могла перемещаться только как краб. Была на чердаке женщина без рук и ног, с телом, испещренным шрамами. Безумная садистка делала из нее гусеницу. В углу обнаружился мужчина, из черепа которого торчала палка. Так Лалори «перемешивала» несчастному мозг.

Издевалась она и над собственными дочерьми. Взрослые девушки хотели выбраться из дома ужасов, выйти замуж, но боялись, что женихи узнают о жутком «хобби» матери. И попытались отравить Дельфину. Попытка оказалась неудачной, и дочери оказались на год запертыми в комнате, где в наказание за проступок мать заставляла их есть собственные экскременты.

Бедняки из соседнего квартала рассказали об экспериментах по омоложению, которые мадам проводила с кровью детей. Сколько малышей было убито ради омолаживающих масок – так и осталось тайной. Не пощадила она и бастарда собственного мужа, который родился от связи с чернокожей рабыней. Женщина не выдержала потери ребенка и наложила на себя руки.

Ходили слухи и о чудовище Минотавре – мужчине, которому она надела бычью голову в наказание за связь со своей дочерью и приковала к стене. Конечно, у страха глаза велики. И некоторые исследователи считают, что история была раздута в прессе и подхвачена обществом, как огонь пожара ветром.

Да, Лалори издевалась над рабами. Но жутких экспериментов и кровавых масок не было. Из дома вывели истощенных рабов, тела которых были исполосованы кнутом. Но аналогичным образом поступали многие рабовладельцы, воспитанные в духе того времени. Все же Новый Орлеан считался рабовладельческой столицей Юга.

Лалори с мужем сбежали, что в итоге косвенно подтверждает вину. Считается, что она осела во Франции, где скончалась в 1849 году. Впоследствии останки были перевезены на кладбище Нового Орлеана.

Есть версия, что они с мужем вернулись назад и под чужими именами продолжили творить зверства. Но, собственно, широкой общественности было плевать, как закончила свою жизнь Дельфина. Она была гораздо интереснее как городская легенда, нежели как бренное тело.

В народе появилась легенда, что после перестройки дома в подвале нашли дюжину скелетов, прикованных к стене. А после этого началась свистопляска с призраками, среди которых были изувеченные рабы и сама мадам Лалори.

Дом, которым некоторое время владел актер Николас Кейдж, стал одним из самых популярных домов с привидениями. А по мотивам истории жизни Лалори, которая, как часто бывает, оказалась страшнее любых выдумок, сняли один из эпизодов «Американской истории ужасов» с блистательной Кэти Бейтс в роли «мадам психованной садистки».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дельфина Лалори   Жизнь   история   новый орлеан   раб   рабовладельческий строй   слух   хозяин   эксперимент   
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2  комментария
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5k
Robin Час назад
Весьма забавен момент в "Американской истории ужасов", где героиня Бейтс смотрит телевизор и ужасается тому, что президент США темнокожий.
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Rubiroid_47 9 минут назад
Ну совсем не постеснялся дополнить рассказ о поехавшей тетке бредовой отсебятиной. Так сказать, для красного словца.
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