Чердачок мадам Лалори

Девочка появилась на свет в богатой семье Маккарти в 1775 году. Выходцы из Ирландии смогли сколотить состояние на торговле живым товаром – рабами. Дельфина с младых ногтей усвоила, что раб – это не человек. И господа имеют право распоряжаться им по своему усмотрению.

Первый брак девушки оказался недолгим: супруг – испанский офицер Де Лопес пал жертвой несчастного случая. Женщина осталась одна, но спустя четыре года снова вышла замуж за Жана Бланке. Правда, и этот брак был не слишком долгим: супруг скончался при загадочных обстоятельствах.

Между тем положение семьи укрепилось: кузен Дельфины занял пост мэра Нового Орлеана. И она стала лакомым кусочком для женихов, несмотря на два брака за плечами. В итоге одному из них – молодому и настойчивому дантисту Леонардо Луису Лалори она ответила согласием.

Счастливый супруг приобрел тот самый дом. И женщина упоенно бросилась обустраивать в нем семейное гнездышко. Но не только его…