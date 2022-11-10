13.

Майра была ещё и двоюродной сестрой Льюиса, что вкупе с её несовершеннолетним возрастом вызвало грандиозный скандал и проблемы в карьере певца



Майра была 3-ей женой Льюиса и они жили долго и счастливо 13 лет, пока ей не надоели пьянство и любовные похождения знаменитого муженька. После развода она ещё дважды вышла замуж.



Не отстал и Льюис, успевший жениться ещё три раза. Правда две из этих жён умерли. Третья из них, а в сумме 7-я, Джудит Браун, заодно оказалась бывшей женой родного брата Майры.