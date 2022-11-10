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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
10 ноября 2022 22:32
Метки: история   ретро   фото   
632
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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15k
Александр 11 часов назад
Глупость про зановесочки
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Василий 2 часа назад
Спасибо за подборку.
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4k
Frank Borman 10 часов назад
25. Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк, 1902 год

Флатайрон = утюг.
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