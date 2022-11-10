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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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13.
Джерри Ли Льюис со своей 13-летней женой Майрой
Майра была ещё и двоюродной сестрой Льюиса, что вкупе с её несовершеннолетним возрастом вызвало грандиозный скандал и проблемы в карьере певца
Майра была 3-ей женой Льюиса и они жили долго и счастливо 13 лет, пока ей не надоели пьянство и любовные похождения знаменитого муженька. После развода она ещё дважды вышла замуж.
Не отстал и Льюис, успевший жениться ещё три раза. Правда две из этих жён умерли. Третья из них, а в сумме 7-я, Джудит Браун, заодно оказалась бывшей женой родного брата Майры.
Майра была 3-ей женой Льюиса и они жили долго и счастливо 13 лет, пока ей не надоели пьянство и любовные похождения знаменитого муженька. После развода она ещё дважды вышла замуж.
Не отстал и Льюис, успевший жениться ещё три раза. Правда две из этих жён умерли. Третья из них, а в сумме 7-я, Джудит Браун, заодно оказалась бывшей женой родного брата Майры.
15.
Немецкий мужчина обвиненный в связи с еврейской женщиной. Надпись - "Я - осквернитель расы". Германия, 1935 год
Еще в 1937 году нацисты начали широкомасштабную «ариизацию» немецкой экономики, которая означала принудительную продажу евреями своих предприятий и фирм по бросовым ценам. В рамках политики вытеснения евреев из хозяйственной жизни страны центральное место заняла «ариизация», т.е. передача еврейского имущества в собственность немцев.
22 апреля был опубликован указ Геринга, который устанавливал наказания для немцев, помогавших «сокрытию еврейского владения» посредством фиктивного руководства еврейскими предприятиями. 20 июля 1938 года евреям было запрещено участвовать в биржевых операциях
22 апреля был опубликован указ Геринга, который устанавливал наказания для немцев, помогавших «сокрытию еврейского владения» посредством фиктивного руководства еврейскими предприятиями. 20 июля 1938 года евреям было запрещено участвовать в биржевых операциях
17.
Иван Поддубный с младшим братом Митрофаном - младшим унтер-офицером одной из гвардейских частей. 1910 год
20.
Николай II и императрица Александра Федоровна на крыше Большого Кремлевского дворца, Москва, 1903 год
28.
Бойцы 18-й армии РККА готовят к буксировке захваченный венгерский танк 38.M «Toldi II». В качестве тягача используется трофейный легкий полугусеничный артиллерийский тягач вермахта Sd. Kfz. 11. Август 1944 года
30.
Английский танк Mark захваченный войнами 51-й стрелковой дивизии под Каховкой 14 октября 1920 года
35.
Леонид Гайдай, Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов и Готлиб Ронинсон на съемках фильма "12 стульев", СССР, 1971 год
36.
Светлана Немоляева и Татьяна Доронина в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э.Радзинского. Московский академический театр имени В.Маяковского, 1981 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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