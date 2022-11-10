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Бетон не затвердевает в бетономешалке: почему?

Бетон не затвердевает в бетономешалке: почему?

Автор:
10 ноября 2022 16:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Строительство   бетон   интересное   стройка   факты   
3172
5
Отличным свойством бетона является его быстрое затвердевание, поэтому при работе с ним используют специальную бетономешалку. Но можно ли сохранить бетон жидким в таком состоянии или же он всё равно затвердеет рано или поздно.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Строительство   бетон   интересное   стройка   факты   
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28  комментариев
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88k
parallax 2 часа назад
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12k
Александр 4 минуты назад
- Владимир Владимирович! Евросоюз выстроил 5-тиметровую стену по всем своим границам!

- Ну опалубка есть... Начинайте заливать бетон.
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18k
alexis 10 минут назад
Затвердевает.)))
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28k
Владимир Полчаса назад
Осталось понять зачем мне эта информация.

Ссылка youtu.be
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Вот скажи: ты совсем тупая?
Судя по постам - да....
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14k
Голос Вселенной 37 минут назад
Мальчик забрался в бетономешалку.
Дядя его не заметил...
...а жалко!
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18k
сергей костюнин 52 минуты назад
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66k
Вит Z Час назад
"В асфальтобетоне, к примеру, нет воды."
А ты попробуй битум в воде растворить))))
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11k
Ivan Час назад
Положь колдобину со стоpоны загогулины и два pаза деpгани за пимпочку. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвакнет, отскочь дальшее, пpикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в это вpемя шмяк, тудыть, сюдыть, йоксель-моксель, еpш твою медь… Пш-ш-ш! И ждешь, пока остынет.
И бегишь за угол за поллитpой. Потому как пpонесло!
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843
алексей светов Час назад
Афтырь,бетоновоз везёт сухую смесь на стройку и лишь за 15 мин до выгрузки добавляет воду и перемешивает смесь ,иначе получится как на картинках Старичок и parallax.
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59k
pynh Час назад
"Бетон не затвердевает в бетономешалке: почему?"
"рано или поздно смесь затвердеет и в бетономешалке"
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3k
Старичок Час назад
автор звиздобол.бетон хорошо затвердевает в бетономешалке
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
"вода замерзает в морозилке...Зачем?"
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Бетономешалка мешает бетон.
Бригада рабочих жрёт самогон.
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Babangdida 2 часа назад
Можно ссылку на информацию про фундамент на берегу Дуная?
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