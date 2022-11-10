"Бетон не затвердевает в бетономешалке: почему?"

Процесс затвердевания бетона называют полимеризацией. Время, через которое схватится смесь, зависит от внешних условий и характеристик класса цемента. Обычно это занимает несколько часов.

Для полного затвердевания нужно более длительное время. В этот период происходит гидрация цемента и для полного застывания фундамента нужно около месяца, если объект не подвергается сильной нагрузке, то достаточно будет и недели.