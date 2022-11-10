"Бетон не затвердевает в бетономешалке: почему?"

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Отличным свойством бетона является его быстрое затвердевание, поэтому при работе с ним используют специальную бетономешалку. Но можно ли сохранить бетон жидким в таком состоянии или же он всё равно затвердеет рано или поздно.
Производство этого строительного материала довольно-таки сложный процесс, несмотря на то, что технология производства довольно проста. Сухая смесь состоит из песка, цемента и щебня. И вода, которая является обязательным ингредиентом. Есть также несколько марок бетона и каждая из них предназначена для определённых целей. В асфальтобетоне, к примеру, нет воды.
Интересно, что бетон известен уже несколько тысяч лет. Об этом свидетельствуют находки археологов на берегу Дуная. Они нашли хижину, которая была сделана из смеси гравия, песка, воды и цемента. Здание имело пол толщиной 25 см и датировалось 5600 го до н.э.
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Основой бетона является цемент, который в сухом виде - однородная рыхлая смесь серого оттенка. Если добавить воды, то превращается в пасту. Цемент выступает связующим компонентном и содержит известняк, кристаллизуясь при контакте с водой, а затем затвердевая.
Частой ошибкой является добавление слишком большого количества воды. В этом случае бетон становиться более подвижным, что облегчает с ним работу, но сказывается на главном качестве материала - прочности.
Частой ошибкой является добавление слишком большого количества воды. В этом случае бетон становиться более подвижным, что облегчает с ним работу, но сказывается на главном качестве материала - прочности.
Как твердеет бетон
Процесс затвердевания бетона называют полимеризацией. Время, через которое схватится смесь, зависит от внешних условий и характеристик класса цемента. Обычно это занимает несколько часов.
Для полного затвердевания нужно более длительное время. В этот период происходит гидрация цемента и для полного застывания фундамента нужно около месяца, если объект не подвергается сильной нагрузке, то достаточно будет и недели.
Для полного затвердевания нужно более длительное время. В этот период происходит гидрация цемента и для полного застывания фундамента нужно около месяца, если объект не подвергается сильной нагрузке, то достаточно будет и недели.
Постоянное перемешивание бетона в бетономешалке способствует однородности смеси. Оседание материала снижается, но реакция гидратации цемента всё равно запускается. И примерно через час подвижности смеси снижается на 25%.
Бетономешалка, вместе со специальными добавками, позволяет замедлить затвердевание на 2-4 часа. Это важно, если транспортировать бетон на строительную площадку. Гидратация продолжится в замедленном темпе, но рано или поздно смесь затвердеет и в бетономешалке.
Бетономешалка, вместе со специальными добавками, позволяет замедлить затвердевание на 2-4 часа. Это важно, если транспортировать бетон на строительную площадку. Гидратация продолжится в замедленном темпе, но рано или поздно смесь затвердеет и в бетономешалке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Строительство бетон интересное стройка факты
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- Ну опалубка есть... Начинайте заливать бетон.
Судя по постам - да....
Дядя его не заметил...
...а жалко!
А ты попробуй битум в воде растворить))))
И бегишь за угол за поллитpой. Потому как пpонесло!
"Остыла, подымаешься, пока эта быдла не рванула"
"рано или поздно смесь затвердеет и в бетономешалке"
Бригада рабочих жрёт самогон.
- Высыпай!
- Бетон привезли!
- Высыпай!
- Он жидкий
- Выливай!