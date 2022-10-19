Чем отличается щебень от гравия

Гравий - это осадочная/обломочная горная порода, которая сформировалась путём очень долгого процесса: разрушения горных пород под воздействием осадков, выветривания и иногда шлифовкой водой и песком, и именно поэтому у гравия всегда окатанные зёрна. Щебень получается искусственно, при помощи дробления. Поэтому у него угловатые зёрна.

Вот основные отличия этих двух материалов.