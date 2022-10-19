Чем отличается щебень от гравия

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Морской гравий - это галька, которая была образована в результате шлифовки скальных пород и этот гравий очень хрупкий и он не имеет никакого сцепления с бетоном. Прочность такого бетона, на основе гальки весьма сомнительна.
На первый взгляд щебень и гравий очень похожи между собой, их даже некоторые путают. Но это два принципиально разных материала.
Гравий - это осадочная/обломочная горная порода, которая сформировалась путём очень долгого процесса: разрушения горных пород под воздействием осадков, выветривания и иногда шлифовкой водой и песком, и именно поэтому у гравия всегда окатанные зёрна. Щебень получается искусственно, при помощи дробления. Поэтому у него угловатые зёрна.
Вот основные отличия этих двух материалов.
Вот основные отличия этих двух материалов.
Гравий сформирован природой, а щебень - искусственно. Для создания последнего нужно механически разрушить плотный камень, а добыча уже рассыпанного гравия обходится гораздо дешевле.
Источник:
АНТИФИШКИ
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