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Чем отличается щебень от гравия

Чем отличается щебень от гравия

Автор:
19 октября 2022 18:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Строительство   бетон   гравий   интересное   стройка   факты   
1250
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Морской гравий - это галька, которая была образована в результате шлифовки скальных пород и этот гравий очень хрупкий и он не имеет никакого сцепления с бетоном. Прочность такого бетона, на основе гальки весьма сомнительна.

Источник:

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Метки: Строительство   бетон   гравий   интересное   стройка   факты   
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5  комментариев
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11k
a_komolow 2 часа назад
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836
алексей светов 17 минут назад
Ничем,кроме содержания зёрен округлой формы.Гравий дробят и только дроблёный используется в строительстве в зависимости от группы .В 1 гр. круглых зёрен 0,в 6 гр. до 30 %.Гост гуглить в лом, кому интересно сами найдёте.
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3k
Trilik Час назад
Не пост, а пощебе нь какая-то...
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494
Миха 2 часа назад
ну, просто супер интересный пост!
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кот базилий 3 часа назад
И я того же мнения
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